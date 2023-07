La Braderie i la Festa de la Multicultura tornen al Pas

Cartell anunciant la “Grande Braderie” al Pas de la Casa (encamp.ad)

El Pas de la Casa recupera el mercat d’oportunitats la Braderie i la Festa de la Multicultura després de l’aturada a causa de la pandèmia. Els dos esdeveniments eren un referent a la vila i enguany tornen emmarcats en la festa major de Sant Pere, que ja ha celebrat alguns actes durant la setmana i s’allargarà fins demà diumenge, 2 de juliol.

La Braderie, que es fa en col·laboració entre el comú d’Encamp, Andorra Turisme i La Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa (INPUB), a través del Consell Econòmic i Social (CESPC), se celebra avui dissabte i demà diumenge. L’esdeveniment permet donar a conèixer les ofertes i grans descomptes dels establiments de la vila. Durant aquesta fira d’oportunitats, els comerços surten al carrer i hi ha activitats com inflables infantils i diferents espectacles itinerants pels carrers més comercials que, aprofitant l’ocasió, esdevenen vies per a vianants. L’horari comercial serà de 9 a 20 hores.

Pel que fa a la Festa de la Multicultura, es fa avui dissabte, a partir de les 21:30 i fins a les 5 hores, i es tracta d’un acte de convivència entre diferents comunitats a través de música, actuacions i propostes gastronòmiques.

