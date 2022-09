La bona acollida de l’Enfira’t a Encamp assegura noves edicions

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmic d’Encamp, Nino Marot, ha assegurat que hi haurà segona edició de l’Enfira’t, després de rebre les primeres valoracions per part dels expositors “que estan molt satisfets” i ha assegurat que “s’ha assolit el doble objectiu que ens havíem proposat: donar visibilitat a les empreses i al teixit econòmic i social i, per altra banda, tenir una bona afluència de visitants” Marot ha assegurat que hi hagut un degoteig constant de visitants, superant les 3.000 persones”

El conseller ha felicitat i agraït als expositors la seva participació, i els ha reconegut l’esforç per a preparar un programa d’activitats per a dinamitzar la fira durant tot el cap de setmana. També ha tingut unes paraules d’agraïment per a tot el personal comunal “ja que sense ells aquesta fira no hagués estat una realitat”.

Nino Marot ha avançat que “Encamp ha recuperat la fira, que a principis del segle XX es feia l’endemà de Meritxell, però segurament una de les novetats de l’any vinent serà un canvi de data perquè sigui un cap de setmana que pugui assegurar un major nombre de participació”

Marot ha tancat la seva valoració assegurant que “a partir de demà mateix ens posem a treballar per a la segona edició de l’Enfira’t” i ha afegit que el format de la fira d’Encamp combinat entre espais a l’aire lliure i espais coberts, “s’ha valorat positivament i de cara a l’any vinent es treballarà la idea de tenir una línia de continuïtat entre tots els espais firals”. El conseller ha explicat que s’enviarà a tots els expositors una enquesta per a recollir les propostes de millora per a la segona edició prevista per al 2023.

Les portes obertes als museus de la parròquia han tingut també una bona resposta per part dels visitants, on, per exemple, al museu Casa Cristo s’han triplicat les visites habituals d’un cap de setmana.