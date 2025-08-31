La bifòbia: la discriminació envers les persones bisexuals

La bifòbia és una forma de discriminació i prejudici envers les persones que senten atracció romàntica o sexual cap a més d’un gènere. Tot i formar part del col·lectiu LGTBIQ+, les persones bisexuals sovint es veuen excloses o incompreses tant dins com fora d’aquest col·lectiu, cosa que fa que la bifòbia sigui una de les formes de discriminació més invisibilitzades. La bifòbia es manifesta a través d’actituds, comentaris, estereotips o comportaments que neguen, menystenen o invaliden la bisexualitat com a orientació legítima.
A diferència de l’homofòbia, la bifòbia pot provenir tant de persones heterosexuals com homosexuals, i sovint es basa en la creença que les persones bisexuals són indecises, promíscues o que només passen per una “fase”.
Hi ha diversos factors que alimenten la bifòbia:
- Binàries de pensament: La societat tendeix a veure l’orientació sexual com una dicotomia (heterosexual o homosexual), ignorant les orientacions que desafien aquesta visió binària.
- Manca de representació: La bisexualitat sovint no està representada amb precisió en els mitjans de comunicació, i quan ho està, sol ser a través de tòpics i estereotips.
- Inseguretats i prejudicis: En alguns casos, la bifòbia dins del mateix col·lectiu LGTBIQ+ pot derivar de pors o malentesos, com ara la creença que les persones bisexuals “traeixen” el col·lectiu o no són prou compromeses.
La bifòbia pot prendre moltes formes, tan subtils com explícites:
- Negació de la bisexualitat: Frases com “segur que acabes triant” o “només ho dius per a cridar l’atenció” qüestionen l’existència real de la bisexualitat.
- Hipersexualització: Les persones bisexuals, especialment les dones, sovint són representades com a promíscues o disponibles per a qualsevol situació sexual.
- Pressions per a “decantar-se”: Tant dins com fora del col·lectiu, se’ls pot exigir que “triïn” entre homes o dones, com si no poguessin sentir atracció per ambdós.
- Invisibilització en relacions: Quan una persona bisexual té una relació monògama, sovint es pressuposarà que és heterosexual o homosexual, segons el gènere de la parella, esborrant la seva identitat bisexual.
La bifòbia pot tenir un impacte molt negatiu en la salut mental i emocional de les persones bisexuals:
- Aïllament i incomprensió: Sentir que no són acceptades ni pel col·lectiu heterosexual ni pel col·lectiu LGTBIQ+ pot portar a sentiments de solitud.
- Major risc de problemes de salut mental: Estudis demostren que les persones bisexuals tenen taxes més altes d’ansietat, depressió i risc de suïcidi que les persones homosexuals o heterosexuals.
- Autoqüestionament i inseguretat: La constant invalidació de la seva orientació pot fer que algunes persones bisexuals dubtin d’elles mateixes o decideixin amagar la seva identitat.
L’educació afectivosexual, la representació diversa als mitjans i el suport dins del mateix col·lectiu LGTBIQ+ són eines clau per a construir una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les orientacions sexuals. La bisexualitat no és confusió ni indecisió: és una orientació sexual legítima que mereix respecte, reconeixement i visibilitat.