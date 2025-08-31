La bifòbia: la discriminació envers les persones bisexuals

By:
On:
In: Entrevista / Reportatge
Un cor amb els colors de l'arc de Sant Martí (Getty images)
Un cor amb els colors de l’arc de Sant Martí (Getty images)

La bifòbia és una forma de discriminació i prejudici envers les persones que senten atracció romàntica o sexual cap a més d’un gènere. Tot i formar part del col·lectiu LGTBIQ+, les persones bisexuals sovint es veuen excloses o incompreses tant dins com fora d’aquest col·lectiu, cosa que fa que la bifòbia sigui una de les formes de discriminació més invisibilitzades. La bifòbia es manifesta a través d’actituds, comentaris, estereotips o comportaments que neguen, menystenen o invaliden la bisexualitat com a orientació legítima.

A diferència de l’homofòbia, la bifòbia pot provenir tant de persones heterosexuals com homosexuals, i sovint es basa en la creença que les persones bisexuals són indecises, promíscues o que només passen per una “fase”.



Hi ha diversos factors que alimenten la bifòbia:

  • Binàries de pensament: La societat tendeix a veure l’orientació sexual com una dicotomia (heterosexual o homosexual), ignorant les orientacions que desafien aquesta visió binària.

  • Manca de representació: La bisexualitat sovint no està representada amb precisió en els mitjans de comunicació, i quan ho està, sol ser a través de tòpics i estereotips.

  • Inseguretats i prejudicis: En alguns casos, la bifòbia dins del mateix col·lectiu LGTBIQ+ pot derivar de pors o malentesos, com ara la creença que les persones bisexuals “traeixen” el col·lectiu o no són prou compromeses.



La bifòbia pot prendre moltes formes, tan subtils com explícites:

  • Negació de la bisexualitat: Frases com “segur que acabes triant” o “només ho dius per a cridar l’atenció” qüestionen l’existència real de la bisexualitat.

  • Hipersexualització: Les persones bisexuals, especialment les dones, sovint són representades com a promíscues o disponibles per a qualsevol situació sexual.

  • Pressions per a “decantar-se”: Tant dins com fora del col·lectiu, se’ls pot exigir que “triïn” entre homes o dones, com si no poguessin sentir atracció per ambdós.

  • Invisibilització en relacions: Quan una persona bisexual té una relació monògama, sovint es pressuposarà que és heterosexual o homosexual, segons el gènere de la parella, esborrant la seva identitat bisexual.



La bifòbia pot tenir un impacte molt negatiu en la salut mental i emocional de les persones bisexuals:

  • Aïllament i incomprensió: Sentir que no són acceptades ni pel col·lectiu heterosexual ni pel col·lectiu LGTBIQ+ pot portar a sentiments de solitud.

  • Major risc de problemes de salut mental: Estudis demostren que les persones bisexuals tenen taxes més altes d’ansietat, depressió i risc de suïcidi que les persones homosexuals o heterosexuals.

  • Autoqüestionament i inseguretat: La constant invalidació de la seva orientació pot fer que algunes persones bisexuals dubtin d’elles mateixes o decideixin amagar la seva identitat.

L’educació afectivosexual, la representació diversa als mitjans i el suport dins del mateix col·lectiu LGTBIQ+ són eines clau per a construir una societat més inclusiva i respectuosa amb totes les orientacions sexuals. La bisexualitat no és confusió ni indecisió: és una orientació sexual legítima que mereix respecte, reconeixement i visibilitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]