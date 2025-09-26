La Bicianciana recorda les grans proves ciclistes que han passat per Coll de Nargó

La Bicianciana, la trobada de bicicletes clàssiques a Coll de Nargó, arriba a la 12a edició i enguany tindrà com a tema central el record envers les grans curses ciclistes que han passat per la població. Per això, el cartell està protagonitzat per una fotografia de la sortida de la cinquena etapa de la Volta a Catalunya de l’any 1991, que va tenir lloc al municipi nargoní. A la instantània, en blanc i negre i procedent del fons d’Emili Solà, hi destaquen detalls com per exemple un ciclista de l’equip Kelme en primer terme, un Seat 132 portant bicicletes d’un altre dels equips participants o bé un cartell publicitari d’aquesta mateixa marca de cotxes, amb el logotip antic, a més de la presència d’un grup nombrós de veïns i aficionats per seguir l’inici del recorregut.
Pel que fa a la Bicianciana d’enguany, es durà a terme aquest dissabte, dia 27, i la sortida serà a les 9 del matí des de davant l’església romànica de Sant Climent. El recorregut serà de 45 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 1.000 metres. A mig camí els ciclistes podran gaudir d’una “parada i fonda” a Cal Borda de Montanissell. Les inscripcions ja estan tancades, atès que l’últim dia per a apuntar-se era aquest dimecres. La inscripció inclou un esmorzar i un obsequi commemoratiu.