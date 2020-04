La Biblioteca Sant Agustí ofereix noves propostes virtuals per a totes les edats

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell ens segueix oferint un ventall de propostes per aquesta setmana que van des de l’hora del conte, una selecció monogràfica sobre les pantalles i les noves tecnologies

L’hora del conte tindrà lloc aquest divendres 1 de maig, a les sis de la tarda, amb ‘Contes violeta’ a càrrec de Montse Baró Llahí, de la companyia de la Tribu Juganera, que ens explicarà contes amb perspectiva de gènere. La sessió serà a través del perfil d’Instagram de la biblioteca @biblioseuurgell Aquesta sessió havia de celebrar-se el passat mes març, de manera presencial, però es va haver d’anul·lar a causa de la crisi sanitària de la COVID-19.

Una altra proposta adreçada a les famílies és una guia de lectura sobre l’addicció a les pantalles. Com que l’educació està sent virtual degut al confinament, a moltes famílies els hi sorgeixen dubtes de com portar-ho. La canalla es passa moltes hores davant de la pantalla sigui per estudiar, sigui per mirar la televisió o per jugar una estona. Per resoldre aquestes i altres qüestions, la pàgina web de la Biblioteca Sant Agustí suggereix una selecció monogràfica sobre les pantalles i les noves tecnologies: http://bibliotecasantagusti.cat/guia/Ebiblio_lesPantalles.pdf

Tots els llibres que conté aquesta guia es poden llegir a través de la plataforma e-biblio, la plataforma de préstec virtual que disposa el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. S’hi pot trobar una dotzena de llibres, amb la portada i el resum de cadascun d’ells. També es parla del control parental en aplicacions i inclou alguns llibres per fomentar un hàbit saludable per adolescents. A més, també s’hi pot trobar un llibre amb activitats per a nens i nenes per fer sense cap pantalla.