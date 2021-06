La Biblioteca Sant Agustí obrirà dimarts a la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig de la Seu

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell obrirà les seves portes el proper dimarts 8 de juny a la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig. El nou horari serà els dimarts, dijous i dissabtes de 10 a 14 hores, i els dimecres i divendres de 16 a 20 hores. Els dilluns no obrirà al públic.

La Biblioteca s’ha traslladat en aquest espai municipal de forma provisional, mentre durin les obres de reestructuració de l’interior de l’edifici on està habitualment.

En aquest nou lloc provisional s’ha col·locat només una part del fons: novel·la per adults, novel·la juvenil, el racó de pares, diaris i revistes, guies de viatges, la secció de pel·lícules de cinema espanyol i sud-americà, una selecció de llibres en francès i anglès i una selecció de llibres dels autors de la comarca de l’Alt Urgell.

Cal destacar que s’hi ha traslladat tot el fons infantil que estarà disponible per a tots els nens i nenes, després d’haver estat durant tot aquest temps la sala infantil tancada. Hi trobaran tant llibres de ficció com de coneixements, còmics, llibres joc i llibres per bebès.

Serveis

La biblioteca oferirà el servei de préstec de llibres (de la sala i es reprendrà el préstec amb altres biblioteques de Catalunya), el servei d’informació i documentació, lectura de diaris i revistes, ordinadors d’ofimàtica i Internet i de lloc d’estudi (en els dos darrers caldrà reservar la plaça prèviament).http://bibliotecasantagusti.cat/reservaplaces.php

Per tal de poder accedir a triar llibres és imprescindible demanar cita prèvia a través del formulari habilitat al web de la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic. http://bibliotecasantagusti.cat/reservacitaprevia.php . No s’atendrà sense haver demanat cita prèvia.

Tal i com es va fer durant la pandèmia, es podran reservar lots de llibres per adults i per infants i només caldrà anar a recollir-los.http://bibliotecasantagusti.cat/reservadoccovid.php. El retorn de llibres es continuarà fent a la bústia externa ubicada a l’edifici de Sant Agustí.