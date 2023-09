La Biblioteca Sant Agustí de la Seu recorda Picasso amb una exposició i un espectacle familiar

Cartell de l’exposició ‘Picasso i Catalunya, una empremta indeleble’

La Biblioteca Sant Agustí s’afegeix aquests dies a la commemoració del 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso, amb dues activitats per a tots els públics. Aquest dissabte dia 23, a partir de 2/4 de 12 del migdia, la quarta planta del centre de lectura urgellenc acollirà un espectacle familiar dedicat al cèlebre pintor: ‘Picasso, la mirada’, a càrrec de la companyia de titelles Pengim-Penjam.

Paral·lelament, fins al 30 de setembre, a la rampa de la Biblioteca s’hi pot contemplar l’exposició ‘Picasso i Catalunya, una empremta indeleble’. Els plafons mostren com el pintor, nascut a Màlaga el 1881, va passar diferents etapes de la seva vida a diverses poblacions catalanes i com això va influir en la seva evolució artística.

Un dels plafons fa referència al Pirineu i concretament al poble berguedà de Gósol, a tocar de l’Alt Urgell, on Picasso hi va viure durant la primavera i l’estiu de 1906 amb la seva companya Fernande Olivier. Una estada que, tal com s’hi explica, va ser decisiva perquè la seva obra pictòrica evolucionés cap al cubisme. Prèviament, havia viscut des dels 12 anys a Barcelona, on s’hi havia instal·lat la seva família i on va presentar els seus primers llenços. Més endavant, el 1898 va viure durant una temporada a Horta de Sant Joan. I de tornada a Barcelona, va entrar en contacte amb el grup artístic Els Quatre Gats.

L’exposició està acompanyada d’una mostra de documents sobre la vida i obra del pintor.