La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell tancarà per fer el trasllat al seu propi edifici

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, tancarà aquest pròxim dissabte 2 d’octubre. Serà el darrer dia que obrirà portes al públic a la sala polivalent del centre cívic el Passeig, ja que la setmana vinent està previst que finalitzin les obres de reestructuració de l’interior de l’edifici de la mateixa biblioteca.

L’obertura de la biblioteca al seu propi edifici es preveu que sigui a finals del pròxim trimestre d’aquest any. Mentre es desmuntarà la biblioteca, que des del passat mes de juny ha donat servei al centre cívic, i es traslladarà tot el material a l’edifici de Sant Agustí, així com les 1.700 caixes que hi ha emmagatzemades en un magatzem municipal i tot el mobiliari.

Pel que fa a tots els préstecs de documents que els usuaris de la biblioteca tinguin actualment a casa seva, s’allargaran automàticament fins al 31 de desembre. Val a dir, però que si algú en vol retornar abans d’aquesta data, ho podrà fer deixant-t’ho a la bústia de retorn de la biblioteca, ja que el personal d’aquest equipament l’anirà buidant cada dia.

Des de la direcció de la Biblioteca Sant Agustí s’anima als usuaris que s’enduguin llibres per llegir i mirar durant aquests mesos de trasllat.

D’altra banda, mentre duri el trasllat, quedarà suspès el servei de préstec interbibliotecari. Una vegada la biblioteca obri les portes al seu propi edifici es reprendrà aquest servei.

Renovació i millora de la biblioteca

Les obres de reforma de la Biblioteca Sant Agustí, es van iniciar el passat mes de maig, han tingut un cost de 426 mil euros, aproximadament, i compten amb una subvenció del PUOSC, la Diputació de Lleida (Pla Corporacions Municipals 2020-2021) i recursos propis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Amb aquestes obres s’ha canviat la ubicació del taulell de la planta baixa, que queda just davant de la porta d’entrada de vidre. A la planta baixa, que esdevé molt més diàfana, s’hi ubicaran unes butaques per tal de poder llegir revistes i diaris, una taula rodona i tres ordinadors d’accés públic (per buscar informació a Internet, consultar l’e-correu o usar els diferents programes d’ofimàtica). Hi haurà també les revistes i diaris, així com una petita part del fons i s’hi exposaran totes les novetats bibliogràfiques que vagin arribant de nou. També els documents de Josep Albanell, autor de capçalera de la nostra biblioteca.

A la planta baixa també s’ha adaptat el lavabo per persones amb dificultat de mobilitat i les portes d’entrada són corredisses. Hi haurà una pantalla de LCD que informarà de les properes activitats programades i mostrarà fotografies de les activitats fetes a la biblioteca. També hi ha quedat ubicat el despatx de direcció.

La planta subterrània (cripta) continuarà inaccessible al públic. Una part acollirà la de la documentació d’arxiu, una sala pel personal i magatzem de material de neteja.

A la primera planta hi haurà la major part del fons de coneixements d’adults, la novel·la i els DVD i els CD. També disposarà d’espais de lectura formal i informal.

Nova àrea infantil i espai jove

La segona planta de la biblioteca s’ha reformat per complet per acollir la nova àrea infantil amb una sala més gran i permetrà crear espais nous, sobretot per a nadons. El mobiliari estarà adaptat per nens i nenes i s’oferirà també espais de lectura formal i informal.

Pel que fa a la tercera planta, s’ha ampliat creant dos espais nous de treball en grup, espai molt demanat pels joves, amb 18 nous llocs de consulta/estudi, reconvertint una part de l’actual magatzem de documents d’arxiu; i la creació de l’espai jove que acollirà, a part de la novel·la juvenil, documents que els pugui interessar sobre sexualitat, LGTBI, assetjament, economia, filosofia, noves tecnologies, entre altres matèries. Aquesta tercera planta també acollirà la resta de documents de coneixements d’adults.

La sala polivalent també s’ha adaptat a les necessitats que ja té la biblioteca des de fa temps, amb pantalla i projector fix i s’adaptarà la il·luminació per tota mena d’activitats de difusió de la lectura i la cultura en general. El fons de col·lecció local (temàtica i autors de la comarca) i de reserva continuaran en aquesta planta.

Pel que fa al pati, s’hi ha adequat la rampa d’accés de la porta del carrer i se n’ha afegit una per tal de poder accedir a l’absis (on fins ara només hi havia escales).

Una millora important a destacar és la nova climatització de tots els espais amb el sistema d’aerotèrmia i la instal·lació d’una quarantena de panells fotovoltaics (plaques solars) per millorar considerablement l’eficiència energètica de l’edifici.

Recordem que la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell va obrir les portes l’any 1995. L’any passat va fer 25 anys. Aquest equipament cultural és un espai de promoció de la lectura i de difusió de la cultura obert a tothom, especialment als veïns i veïnes de l’Alt Urgell. La biblioteca treballa amb diferents entitats, especialment amb els centres escolars.