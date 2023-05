Cartell anunciador de les Supernits a les biblioteques (Govern.cat)

El proper divendres, 19 de maig, a partir de les set del vespre, la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell acollirà la Supernit a les biblioteques. L’activitat, que també es durà a terme en més de 220 equipaments d’arreu de Catalunya, s’adreça a infants de 4 a 8 anys. Els nens i nenes que hi vulguin participar han d’inscriure’s prèviament per correu electrònic o bé al telèfon 973 36 06 66. La proposta, que és gratuïta, té les places limitades.

Les novetats de l’esdeveniment arriben de la mà del renovat SX3, amb la cara més popular entre els més petits: en Titó, que interactuarà per videoconferència. En un dels capítols nous del programa, en Titó i el seu amic John C. conviden els infants a anar d’excursió a la biblioteca, on gràcies als llibres es pot viatjar a diferents mons. Una altra de les sorpreses de la proposta d’aquest 2023 és l’estrena de la cançó i el videoclip “La biblioteca està plena de llibres”. Aquesta peça, que s’ha creat expressament per a la Supernit, està protagonitzada per la versió animada en 3D del Titó i els animals del “Fa la la” que sempre l’acompanyen: el Ruquicorn, l’Oca de l’Empordà, l’Os bru del Pirineu i el Tritó del Montseny.

La Supernit és una iniciativa del SX3 i la CCMA en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya i el Departament de Cultura de la Generalitat. Després de l’èxit que va tenir el 2018 i el 2019, arriba la tercera edició d’aquest esdeveniment multitudinari.