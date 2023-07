La Biblioteca Pública, tancada fins al 4 d’agost per inventari

La Biblioteca Pública del Govern (SFGA)

La Biblioteca Pública del Govern, situada a l’Edifici Prada Casadet d’Andorra la Vella, estarà tancada entre el 31 de juliol i el 4 d’agost, inclòs, per inventari. La realització d’aquest inventari permetrà conèixer el volum de documents disponibles a cada sala de consulta de lliure accés i a la reserva en general i per matèries, així com actualitzar el fons al catàleg informatitzat.

Mentre estigui tancada, els usuaris podran retornar els documents a la Biblioteca a través de la bústia que hi ha a la porta principal o renovar-ne el préstec fent la demanda al correu electrònic: bibliopublica2@andorra.ad.

A partir del dimarts 8 d’agost, ja que el dilluns 7 és festiu a Andorra la Vella, la Biblioteca tornarà a funcionar amb normalitat amb l’horari d’estiu fins el 10 de setembre inclòs: de dilluns a divendres de 8 h a 17 h i dissabtes tancat. El darrer inventari es va efectuar l’any 2017.

Per a més informació, les persones interessades poden trucar al telèfon 828 750.