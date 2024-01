La Biblioteca Pública del Govern registra un total de 27.312 visites el 2023

La Biblioteca Pública del Govern (SFGA)

La Biblioteca Pública del Govern ha tancat l’any 2023 amb un total de 27.312 visites, un 6,8% més que el 2022, quan se’n van registrar 25.550. La mitjana d’assistència mensual ha estat de 2.276 usuaris i els mesos que ha rebut més visites són novembre (2.908) i març (2.890) i el mes amb menys afluència ha estat l’agost, amb 1.165 visitants. Durant aquest any, la Biblioteca Pública ha registrat 459 carnets de soci nous, assolint un total de 10.716 lectors inscrits, dels quals més de la meitat (7.911) han efectuat préstecs durant aquest període de temps. Amb aquestes xifres, la Biblioteca continua amb la recuperació dels nivells d’ús habituals de l’equipament públic d’abans de la pandèmia.

Sobre el fons de la Biblioteca, el 2023 es tanca amb 60.776 exemplars registrats, dels quals 1.329 han estat de nova compra (798 per a la sala d’adults i 531 per a la infantil) i 388 han procedit de donacions (220 per a adults i 168 per a infants). D’altra banda, el servei d’audiovisuals ha adquirit 103 DVD nous, 89 per a adults i 14 per a infants, i s’han registrat 56 donacions. A més, durant el 2023 s’han adquirit 522 exemplars de llibres electrònics, revistes i audiollibres per a la plataforma ebiblioAndorra, registrant un total de 1.876 exemplars digitals.

Pel que fa als llibres més prestats, Morts, qui us ha mort? d’Iñaki Rubio; Esperando el diluvio, de Dolores Redondo; Une belle vie, de Virginie Grimaldi, encapçalen les llistes en les categories de ficció per a adults en català, castellà i francès, respectivament, mentre que els joves han preferit Invisible, d’Eloy Moreno, i els còmics manga. Mentre que els DVD més presentats han estat El informe Auschwitz, de Peter Bebjak, per als adults, i Luca, per als infants.

Finalment, el servei de préstec interbibliotecari nacional ha rebut 2.876 documents des d’altres biblioteques d’Andorra, sobre un total de 8.583 documents demanats entre biblioteques en 2023, un miler més que en 2022.

Quant al servei de préstec interbibliotecari amb les biblioteques de Catalunya, el 2023 s’han fet 815 demandes, xifra que ha suposat 1.115 llibres rebuts de biblioteques catalanes, a diferència de les 560 demandes i els 763 llibres rebuts el 2022. A més, s’han atès tres demandes de llibres d’Andorra per part de biblioteques catalanes i també s’han demanat 534 exemplars per als clubs de lectura del país.





Les dades de l’e-biblio

D’altra banda, les dades estadístiques de la plataforma de préstecs de llibres electrònics, disponible a http://www.ebiblioandorra.ad, han estat positives, ja que hi ha 818 usuaris inscrits (729 el 2022), dels quals 219 han estat usuaris actius i 87 de nova inscripció. En total s’han efectuat 2.733 préstecs de documents, dels quals el 71,7% han estat llibres; el 23,9%, revistes i l’3,9%, audiollibres.

Actualment, hi ha uns 2.963 documents en préstec (llibres en català, castellà, francès, anglès i portuguès, i 89 audiollibres) i 29 subscripcions a revistes en català, castellà i francès. Les revistes més prestades han estat Petit Sàpiens (68 préstecs) i Cuina (52 préstecs), mentre que els llibres digitals més prestats han estat El favor, de John Verdon, i Morts, qui us ha mort?, d’Iñaki Rubio.