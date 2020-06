La Biblioteca Pública del Govern i les biblioteques comunals amplien els serveis a partir d’aquest dijous

La Xarxa de Biblioteques d’Andorra comunica que les biblioteques comunals i la Biblioteca Pública del Govern ampliaran els seus serveis a partir del proper dijous 25 de juny, excepte la biblioteca comunal de la Massana, que ho fa des d’aquest mateix dilluns 22 de juny.

En aquesta fase d’obertura ja es podrà accedir a les sales de consulta i de lectura de premsa. Així mateix, es podran fer préstecs i devolucions sense cita prèvia i es torna a activar el servei interbibliotecari.

Per complir les normes de seguretat vigents, serà obligatori l’ús de mascaretes, tant per accedir a la biblioteca com per desplaçar-se dins el recinte, així com mantenir la distància de seguretat i respectar el límit de l’aforament. Per conèixer l’horari d’obertura de cada biblioteca, consulteu la pàgina següent www.catalegbiblioteques.ad.