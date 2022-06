La benedicció del bestiar reuneix un centenar de persones a Setúria

La Massana ha celebrat aquest dijous la tradicional benedicció del bestiar, que simbolitza l’inici de les pastures d’estiu. Al voltant de 350 caps de bestiar, entre oví i equí, passaran els mesos de més calor paixent a les valls massanenques. Les pastures de Setúria estan reservades als ramaders de la parròquia mentre que els forans porten el seu bestiar al Pla Estany, Fonts, Percanel·la, Comapedrosa i Comallemple.

El conseller, Sergi Gueimonde, ha demanat als excursionistes respecte pels animals que estan paixent a les muntanyes, mantenint distància, portant els gossos lligats i, en general, evitant alterar-los. També ha volgut posar en valor la tasca dels ramaders de la parròquia per mantenir viu el sector. En aquests moments la Massana compta amb nou cases dedicades a la ramaderia.

Un centenar de persones han participat a la festa que, com sempre, a donat el tret de sortida amb la tradicional benedicció. Tot seguit, les autoritats comunals i nacionals han compartit un dinar amb els ramaders i també amb la protagonista de la jornada, Rosa Tomàs Vidal, que justament compleix 40 anys com a vaquera.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha recordat que l’executiu ha desenvolupat un Projecte de llei en matèria d’agricultura, que actualment es troba a tràmit parlamentari al Consell General, per a ajudar a diversificar el sector i aportar-hi les palanques necessàries per a garantir el relleu generacional. Espot ha assegurat que “si volem mantenir el patrimoni natural i que aquest estigui degudament cuidat necessitem potenciar el sector primari, per conservar el que tenim i fer-lo créixer”.