La bellesa està en la generositat de l’ús adequat de la mascareta, ho fas bé?

“La mascareta!” és la frase que més es repeteix en sortir de casa… I és que fa només uns mesos no podíem imaginar que arribaria la COVID-19 i que, per a sortir al carrer, hauríem d’usar-la obligatòriament. Però… La utilitzem bé? Quins perills implica un ús incorrecte de la mascareta? T’oferim la millor informació sobre l’ús adequat de la màscara, de la mà de Mifarma.

Per a evitar el contagi ens recorden, des del portal de venda online de productes de farmàcia i parafarmàcia, que no és suficient portar la mascareta sinó que hem de seguir les recomanacions en quant a durada d’ús, possibilitat de reutilitzar o no, i manera de col·locar-la i retirar-la.

Qüestions com: quant temps podem utilitzar les mascaretes d’un sol ús?, què passa si les reutilitzem?, és perillós?, com hem de col·locar-nos-la?, els més petits han d’utilitzar-la i de quin tipus?, on i com guardo la mascareta en llevar-me-la en un local com un restaurant o bar, o en piscines i platges? Són alguns dels interrogants que continuen sorgint-nos.

Així has de col·locar-te les mascaretes de manera correcta

Segons les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut, has de seguir el següent procediment a l’hora de posar-te la mascareta:

– renta’t les mans amb un gel desinfectant o aigua i sabó abans de col·locar-te-la

– toca la mascareta únicament per les gomes que van a les orelles

– és fonamental que cobreixis la boca i el nas en tot moment evitant que quedin espais

– no manipulis la mascareta mentre te la col·loques

– evita tocar-la massa, i que en el cas de fer-ho, higienitza les teves mans després

Per a llevar-te-la:

– renta’t les mans amb un gel desinfectant o aigua i sabó abans de retirar-te-la

– comença per darrere (evita tocar la part davantera de la mascareta) i subjecta-la per les cordes o gomes

– guarda-la en un sobre de paper, no la deixis sobre la taula

– si la vas a tirar, introdueix-la en una bossa o recipient tancat, no la tiris en una paperera comú

– renta’t les mans amb un gel desinfectant o aigua i sabó

Quant temps podem utilitzar les mascaretes d’un sol ús?

“És un error pensar que per portar mascareta ja estem protegits. És fonamental conèixer quant temps podem utilitzar cada mascareta i canviar-la perquè continuem protegint-nos i protegim als del nostre voltant”, assenyala Remi Navarro, farmacèutica i cofundadora de Mifarma.

Basant-nos en les recomanacions del Ministeri de Sanitat:

– no és recomanable utilitzar les mascaretes quirúrgiques, higièniques i EPI, una vegada s’hagi superat les quatre hores

– si s’humiteja o deteriora abans de complir aquest temps, s’ha de rebutjar immediatament

– en cap cas poden reutilitzar-se ja que no es garanteix que conservin les seves propietats

“És important destacar a més que hem d’utilitzar una mascareta de la nostra talla, si aquesta no s’ajusta correctament, no tindrà l’eficàcia que deu. Ha d’ajustar-se bé al nas i que cobreixi la barbeta”, puntualitza Remi Navarro.

Així has de cuidar la mascareta

Quan te l’hagis de treure, has de tenir present aquestes recomanacions:

– no la deixis damunt de la taula

– no l’airegis ni la col·loquis al braç. No és una polsera ni una codera!

– no te l’has de deixar posada i tirar d’ella a dalt i a baix cada vegada que mengis o beguis

La mascareta ha de guardar-se, la qüestió concreta és on.

– en cap cas la deixis solta en una bossa, motxilla o butxaca

– no la guardis en bosses de plàstic, ja que retenen la humitat i poden fer proliferar altres organismes

– el més recomanable és portar sempre un sobre de paper, que absorbeix la humitat. També pots utilitzar bosses de roba, però posteriorment hauràs de desinfectar-la

Quin tipus de mascareta han d’utilitzar els nens?

No tots els nens han d’utilitzar mascaretes, en cas de fer-ho serà a partir dels 3 anys i sempre han d’optar per les higièniques amb una talla adequada al seu rang d’edat. És crucial que un adult sempre supervisi la seva col·locació i la seva retirada.

Per bellezactiva.com