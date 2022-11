La bellesa del Delta de l’Ebre

El Delta de l’Ebre, en tota la seva extensió és un dels paratges naturals més bonics de Catalunya. Malauradament, algunes de les seves zones, estan sent castigades per la pròpia natura i, també, cal dir-ho, per la massificació de les persones. El cas més evident d’aquests exemples és la Punta del Trabucador, espectacular braç de sorra que té mar a un costat i a un altre. Els darrers anys, els temporals han arribat a trencar aquesta màniga d’arena fina impedint el pas no només al turisme, sinó també a l’activitat comercial com és el cas de les salines que allà hi ha.

Qualsevol persona que es trobi relativament a prop del Delta de l’Ebre hi ha de fer, com a mínim, una estada; per a gaudir dels seus paisatges, de la seva flora, de la seva fauna… Ara bé, sempre amb respecte. Com dèiem, la massificació ha fet molt mal. Cal cercar solucions per a aconseguir un turisme més sostenible.

Des del Naufragant, volem mostrar un dels tresors, dels moltíssims que hi ha, del Delta de l’Ebre. És el Far del Fangar, una zona protegida perquè hi ha aus que fan els seus nius. Bé, no al far pròpiament, però sí per tot el seu voltant, amb unes dunes de sorra espectaculars i unes aigües ben tranquil·les. És una excursió maca. Es deixa el cotxe en el punt habilitat i, l’anada fins al far i la tornada, es fa vorejant la platja i les dunes. A l’estiu, serà impossible no fer una capbussada ja que s’ha de caminar uns pocs quilòmetres. Anem a gaudir de les imatges. Play al vídeo!