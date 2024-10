Portada del llibre “La bella i la bèstia”

Títol: La bella i la bèstia

Escriptora: Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Il·lustradora: Francesca dell’Orto

Traducció: Jordi Vidal

Editorial: Baula

Pàgines: 70

Edat: A partir d’11 anys

Se suposa que a la ratlla dels onze anys els nois i noies ja han tingut ocasió de conèixer la trama de la rondalla de la Bella i la Bèstia, ja sigui perquè l’han llegida en diverses adaptacions o l’han vista en dibuixos animats, o al teatre, etc. Doncs bé, potser ha arribat el moment de fer-los a mans aquesta esplèndida edició, que no només els oferirà la versió íntegra i magníficament traduïda per Jordi Vidal de l’original redactat per aquella dona excepcional que fou madame Leprince de Beaumont (pedagoga, música, escriptora…), sinó també un epíleg ben interessant, escrit per la professora de literatura Rosa Huerta, que, d’aquest relat basat en els arquetips antagònics de la bondat i la brutalitat, n’exposa els orígens, l’evolució, els diferents contexts, la biografia de l’autora i el perquè continua sent tan atractiu.

Tot plegat és publicat dins un llibre de format generós, amb tapa dura, i amb una maquetació que sap atorgar al text allò que és del text i a la imatge allò que és visualització generosa. Es tracta d’unes il·lustracions preciosistes, a tot i delicat color, fetes amb minuciositat, un si és no és manieristes, que a vegades gaudeixen de l’espai sencer d’una doble plana a sang per a ambientar una escena o escenari, i a vegades es redueixen a bandes verticals perquè el text agafi el relleu que mereix. Dell’Orto es mostra un cop més molt hàbil i seductora en l’ús del Photoshop i de l’escenografia i vestuari, camps dels quals procedeix com a il·lustradora.

En resum: El llibre aconsegueix que l’atmosfera de misteri i meravella de la narració original estigui sempre present i que esdevingui un bon regal per a oferir als amants de la literatura tradicional clàssica.





Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol