La beca Collège d’Europe es destinarà a formar treballadors de l’Administració general

El Govern, a proposta de ministra d’educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha acordat destinar l’import de 29.027.78 euros de la beca Collège d’Europe a formacions sobre afers europeus per a personal de l’Administració general, i més concretament als interlocutors andorrans que formen part dels equips de treball per a la negociació del futur acord d’associació amb la Unió Europea. El Govern va obrir la convocatòria de la beca Collège d’Europe 2020-2021 el dia 9 d’octubre del 2019 i la convocatòria ha quedat deserta.

El Govern mitjançant l’Ambaixada d’Andorra a Bèlgica i el Rectorat del Collège d’Europe de la ciutat de Bruges (Bèlgica), van acordar a finals dels anys 90 l’atorgament d’una beca anyal a un estudiant andorrà per cursar estudis de segon cicle universitari al Collège d’Europe. Des de l’any 1998 s’han atorgat 10 beques que comprenen matrícula, residència i manutenció.

L’any 2018 el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el Collège d’Europe van renovar l’acord de col·laboració que manté i reforça les relacions ja existents, mitjançant la convocatòria anual de la beca Collège d’Europe adreçada a nacionals andorrans per a cursar estudis de segon cicle universitari i es va ampliar a altres formacions.

Més concretament, l’acord preveia que si una convocatòria anual de la beca per cursar estudis de màster queda deserta, el Govern pot utilitzar la partida pressupostària destinada a aquest efecte per contractar altres formacions en l’àmbit dels afers europeus, que anirien destinades al personal de l’administració general. Aquestes formacions poden ser de les que ofereix el Collège d’Europe en el seu catàleg de formació continuada, o formacions especialment dissenyades per respondre a les necessitats específiques de formació del Govern d’Andorra.