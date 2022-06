La Batllia dona 15 dies a Rajoy per declarar per pressions a ciutadans andorrans

L’expresident espanyol Mariano Rajoy tindrà 15 dies per declarar quan rebi les comissions rogatòries enviades des de la justícia andorrana, que l’investiga per un delicte de coaccions i pressions a ciutadans andorrans: Joan Pau Miquel i Higini Cierco. La justícia va acceptar una querella de l’Institut de Drets Humans Andorrà i l’entitat catalana Drets sobre aquesta qüestió.

Mariano Rajoy té dues setmanes per buscar un advocat andorrà en la causa que es segueix al Principat contra l’expresident espanyol per pressions i coaccions. També la resta dels implicats com els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, i alguns ex alts càrrecs policials espanyols com Eugenio Pino.

Concretament, se’ls investiga per haver ordenat que es pressionés Joan Pau Miquel, exconseller delegat de BPA, i Higini Cierco, màxim accionista, perquè revelessin dades bancàries de la família Pujol. La intenció era perjudicar el moviment independentista català. Un policia espanyol va ser gravat mentre pressionava Joan Pau Miquel

Elisa Muxella, presidenta Institut Drets Humans ha demanat “Que expliquin el perquè de totes aquestes accions il·legals. Perquè tu no pots fer xantatge a un ciutadà d’un altre país i en aquest país i, a més a més, amb l’amenaça que ‘si no dona la informació, li tanco el banc’.”

També s’investiga si haurien pressionat el Govern per tolerar o afavorir aquesta situació. Un fet que està tipificat al codi penal amb penes de fins a 10 anys de presó.

“És intolerable pel país. Som petits. Som molt petits. Som un punt en el mapa d’Europa. Però som independents. Ens hem de fer respectar. És tot el poble andorrà que ens hem de fer respectar.” ha afegit Muxella.

Drets i l’Institut de Drets Humans van iniciar aquesta querella el gener del 2017 i han assegurat que seguiran endavant fins al final.