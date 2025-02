La Barnahus de la Seu disposarà d’un espai de lectura

Espai de la Barnahus de l’Alt Pirineu i Aran, a la Seu d’Urgell (arxiu)

Les biblioteques públiques s’incorporaran a les unitats integrades d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals, conegudes com a Barnahus (casa dels xiquets i les xiquetes, en islandès). En una primera fase, es dotarà aquests llocs d’un espai de lectura que comptarà amb una col·lecció bibliogràfica especialment seleccionada amb la col·laboració dels tècnics del centre. L’espai, que disposarà de mobiliari específic, tindrà dos o tres exemplars per títol per si l’infant vol endur-se’n algun.

D’aquesta manera, el Departament català de Cultura se suma a aquest projecte pioner a Catalunya i a Espanya. Té com a objectiu oferir una atenció integrada a infants i adolescents víctimes de violència sexual mitjançant centres que busquen tenir l’aspecte d’una llar perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable que proporciona seguretat i confiança.

El Departament de Cultura també treballa per a, en una segona fase, posar a disposició dels professionals de les Barnahus un catàleg d’espectacles especialment pensats per a acompanyar en el procés que es duu a terme als centres. També es promouran campanyes de difusió a les biblioteques per a conscienciar i promoure la detecció de violència sexual contra els menors.





Dotze Barnahus a Catalunya

Les Unitats integrades d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual, Barnahus, es van posar en marxa el 2020 de forma pilot a Tarragona i ja s’han estès arreu del país amb 12 punts més, un dels quals a la Seu d’Urgell, que es va inaugurar l’any passat. A cada Barnahus hi treballa a temps complet un equip psicosocial i, a més, hi ha altres professionals que s’hi desplacen quan cal o que s’hi connecten per videoconferència per a evitar que la víctima i la seva família siguin qui hagi de recórrer a les distintes instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei d’infància o centre mèdic, entre d’altres.

Els objectius principals de les Barnahus són dos. D’una banda, procurar que els infants i adolescents es vinculin a un binomi professional —que habitualment està format per un psicòleg i un treballador social—, que s’encarreguen del desenvolupament i la recuperació de les víctimes i d’acompanyar a les seves famílies en aquest procés. De l’altra, minimitzar la contaminació del testimoni i garantir-hi les millors condicions per si l’equip d’assessorament tècnic penal rep l’encàrrec de portar a terme una entrevista forense per a la prova preconstituïda o declaració judicial.





Projecte transversal

Barnahus és un projecte del Govern de la Generalitat de Catalunya que implica diverses conselleries. El principal impulsor n’és el Departament de Drets Socials —mitjançant la Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència—, en coordinació amb Salut, Educació i Formació Professional, Interior i Seguretat Pública, Justícia i Qualitat Democràtica, Igualtat i Feminisme i Cultura, a més de la Fiscalia i la Judicatura.