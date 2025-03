La baralla els va costar la detenció

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Durant el cap de setmana, el servei de Policia va detenir, al Pas de la Casa, un home de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i contra la seguretat col·lectiva, així com un altre home, de 35 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat per amenaces de mort.

Va ser l’home de 23 anys qui va alertar els agents del servei de l’ordre, divendres a la nit, des d’un establiment de restauració, on s’havia refugiat. Moments abans, al carrer, havia ruixat l’altre individu a la cara amb un esprai de gas pebre, que es considera una arma de port prohibit a Andorra. El de 35 anys el va començar a perseguir fins al local amenaçant-lo de mort.