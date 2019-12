Andorran Banking, a través de la seva nova plataforma Andorran Banking Observatory, ha elaborat un informe que recull els principals indicadors sobre la transformació digital que està duent a terme la banca andorrana. L’objectiu d’aquesta publicació, que repassa l’evolució d’aquest procés, per quins motius s’està impulsant i quins reptes i oportunitats comporta, és posar de manifest el compromís dels cinc bancs andorrans envers aquesta transformació, que veuen necessària i inevitable per afrontar el futur.

Per a Esther Puigcercós “el nou Andorran Banking Observatory donarà informació de les tendències de la banca en general i especialment a Andorra mitjançant informes periòdics sobre temàtiques d’interès. Volem donar a conèixer què fem a la banca a Andorra per ser més transparents quant a les nostres activitats.”

La transformació digital consisteix en l’aplicació de la tecnologia digital a totes les àrees de l’empresa, des de l’estructura interna dels bancs fins als processos, els productes i la relació amb els clients. El procés, doncs, no només té a veure amb la tecnologia sinó també amb les persones, i implica un canvi de mentalitat tant del personal com dels clients.

L’informe revela que en els últims cinc anys, el sector bancari andorrà ha invertit més de 121,3 milions d’euros en projectes digitals, sobretot per modificar l’arquitectura tecnològica de les empreses, avançar en la digitalització dels canals de comunicació, fer evolucionar la banca electrònica per oferir el màxim de serveis en línia, i per millorar les fórmules d’identificació segura. Segons la directora general d’Andorran Banking, “la inversió en transformació digital ha estat molt important, el que denota l’interès dels bancs a donar satisfacció als clients amb una veritable estratègia multicanal.”

Aquesta important inversió ha anat en paral·lel amb l’increment dels usuaris digitals de les cinc entitats del país, que han augmentat un 45,7% des del 2014. Una altra de les xifres que Andorran Banking dona a conèixer amb relació a la digitalització dels bancs és l’espectacular creixement que han experimentat els usuaris d’aplicacions mòbils, amb una pujada del 356,8%. D’entre les operacions bancàries que es poden fer per Internet, les que més han crescut en els darrers cinc anys són els enviaments de diners i l’operativa de valors.

L’informe d’Andorran Banking contextualitza el procés de transformació digital que han iniciat els bancs del Principat i desgrana les motivacions que l’estan impulsant, principalment encapçalades per la voluntat d’adaptar-se als canvis d’hàbits dels clients i per fer front als nous reptes i a l’aparició de nous competidors. En aquest sentit, l’informe fa un repàs als actors que configuren el nou escenari que s’està dibuixant en el sector financer mundial: les empreses tecnològiques financeres, les fintech; les grans companyies nord-americanes conegudes amb l’acrònim GAFA (Google, Amazon, Facebook i Apple); les empreses emergents asiàtiques, els neobancs o els challenger banks.