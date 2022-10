La 9a Travessa Transfronterera tindrà un nou recorregut més assequible que en edicions anteriors

La novena edició de la Travessa Transfronterera. Camí de Retrobament sortirà enguany de la Seu d’Urgell i arribarà a Sant Julià de Lòria amb les novetats d’un nou recorregut i la recuperació de la competició diürna. La cursa es disputarà el dissabte, dia 5 de novembre.

Com és habitual hi haurà un recorregut llarg de poc més de 20 quilòmetres i un de curt anomenat Xics de uns 9 i escaig. Si en les edicions anteriors el traçat -sempre que se sortia de la Seu- era la Seu d’Urgell, Estamariu, Bescaran, Naturland, Auvinyà, Aixirivall, Sant Julià de Lòria, ara, serà la Seu d’Urgell, Calbinyà, Arcavell, Juberri, Auvinyà, Aixirivall, Sant Julià de Lòria.

Camins espectaculars

Segons ha explicat el tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia “creiem que el menor desnivell i el recorregut més curt pot ser un atractiu per als participants”. Guàrdia ha ampliat que “dinamitzem un itinerari que ja està senyalitzat” i ha afegit que “es tracta d’una cursa que passa per camins espectaculars, una mostra d’aquest viari tradicional que amb la cursa és una altra manera de donar-li uns usos diferents als que fa cents anys tenien. Personalment, el tram més atractiu és el camí d’Aubinyà a Aixirivall, que presenta uns empedrats molt bonics”.

Com és habitual, hi haurà un servei d’autobús per a tornar a la Seu un cop acabada la cursa que finalitzarà com sempre a la plaça de la Germandat de la parròquia laurediana i també hi haurà servei de dutxes. Una altra de les iniciatives que repeteix per a contribuir a la sostenibilitat és l’absència de gots de plàstic d’un sol ús i la cinta delimitadora del recorregut que serà reutilitzable.

Tant l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, com el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, han coincidit en els llaços que uneixen les dues localitats més enllà de la frontera que les separa. Tota la informació es pot trobar a www.transfronterera.com