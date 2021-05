La 9a edició del Fòrum dels oficis aplega més de 200 joves i una cinquantena de professionals al Lycée

Bombers, banders, policies i, fins i tot, periodistes. Totes les professions estan representades en el novè Fòrum dels oficis, on els més joves busquen inspiració sobre què fer quan siguin grans. Des de primera hora del matí, més de 200 nois i noies d’entre 14 i 16 anys han passat pel Lycée Comte de Foix per fer-se una idea de com és el dia a dia dels seus professionals preferits.

Tot plegat, és una iniciativa que, segons la ministra d’Educació, ajuda a orientar aquells joves que encara no tenen clar què fer amb el seu futur. Ester Vilarrubla considera que això els despertarà vocacions i motivació. Alumnes com Alexandra Romero afegien que esperaven trobar respostes.

Enguany, per les restriccions, no hi han pogut assistir el centenar de professionals que ho feien els altres anys. Això sí, hi ha hagut més de 50 treballadors tant del sector públic com privat de diferents àmbits. El director, Olivier Salvan, explicat com s’han adaptat a les mesures sanitàries.

Bona part dels joves que buscaven inspiració aquest dijous tenen clar que volen començar el seu futur fora del país. Sobre això, la ministra Vilarrubla ha explicat que és un fenomen normal i que el Govern està treballant en la diversificació econòmica per ser atractius i poder recuperar-los al més aviat possible.