La 8a etapa del Campionat del Món de BTT farà que 50.000 visitants s’apropin a Vallnord – Pal Arinsal

L’organització de la Copa del Món UCI de MTB, que es diputarà aquest cap de setmana a Vallnord – Pal Arinsal, ha fet oficial aquest dimarts, 12 de juliol, l’inici d’un esdeveniment en què s’esperen més de 50.000 visitants. Les dades de la vuitena etapa d’aquest 2022 ho diuen tot, més de 800 participants de 150 equips i recorreguts ben espectaculars.

La Cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha volgut expressar la seva alegria en tornar a acollir aquest esdeveniment. La Copa del Món de BTT és un esdeveniment de país i ha volgut remarcar que “la bicicleta està sent una de les claus del dinamisme que tenim actualment a la parròquia. Aquests dies, a més, la Massana és l’epicentre de la btt: tenim espectadors que han vingut aquí i milers que ens miren des de tot el món”.

Aquest any, la Copa del Món canvia i amb el nou circuit, tots els espectadors podran gaudir del transport públic a tots el país de forma gratuïta durant el dissabte i diumenge. El mateix amb el transport parroquial a partir de divendres.

Per aquest motiu, la Cònsol major i el director general de Vallnord – Pal Arinsal, Josep Marticella, ha volgut fer una crida per a que tothom vingui en transport públic equipats amb motxilles, aigua i calçat còmode.

El director general de les instal·lacions, Josep Marticella, ha especificat que es tracta de la Copa del Món més tecnològica, sostenible i segura on hi haurà un gran nombre d’activitats i animacions que es poden trobar des de ja a la guia de l’espectador (al web de vallnordworldcup.com)

Des d’avui dimarts i fins al proper 17 de juliol, l’estació ofereix un programa complet d’esdeveniments per a aconseguir una iniciativa destacable dins del calendari del país.

Tal com ha destacat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, la Massana ja s’ha convertit en un referent en el món del BTT i destaca que esdeveniments d’aquest tipus “permet potenciar la marca Andorra i l’aposta pel cicloturisme, perquè atrau el públic amateur i professional”.

Tanmateix, les paraules que el representant de la delegació de MTB de la UCI, Simon Burney, ha dedicat a Vallnord- Pal Arinsal han estat positives en tots els aspectes. Ha remarcat que Vallnord – Pal Arinsal és una de les “seus més importants dins del calendari de la Copa del Món”. Ha volgut destacar la seva confiança plena en l’equip de l’estació.

GRANS NOVETATS EN ELS CIRCUITS DE XCO I DHI

La gran novetat d’aquest any és la inauguració del nou circuit de descens, d’1,8 km de recorregut i 150 metres de desnivell, amb sortida des de Pic del Cubil i arribada a Fontanals. Albert Balcells, director de cursa de la Copa del Món ha explicat la gran feina que estan realitzant els equips de l’organització per a aconseguir un nou circuit únic i una gran organització. “Gràcies a la Copa Catalana vam poder conèixer amb més detall aquest circuit i el feedback per part dels corredors va ser molt positiu”.

Pel que fa a la cursa de Cross-Country, aquest any presenta prop d’un 25% de novetats, on s’integra uns nous ponts que connecten el Paddock amb els espectadors i, a la vegada, el pump track. Com cada any, els trams no visibles es podran veure a través de la pantalles gegants emplaçades en els mateixos circuits, tant de XCO com DHI.

Durant l’UCI MTB World Cup 2022, Vallnord – Pal Arinsal acollirà 3 proves a partir de divendres. La primera, Short Track (XCC), prova inaugurada l’any passat, és la més intensa i curta: 1,1km entre 20-25 minuts on els 40 millors corredors de Cross Country hi participen.

La segona prova, el dissabte, la més animada i emocionant: 1,8 km de baixades ràpides i tècniques amb sortida des del Pic del Cubil i amb arribada a Fontanals. Finalment, la Copa del Món es tanca amb Cross Country (XCO), la cursa de 3,8 km i la que més altura ofereix de totes les cites.

AUTOBÚS DE LÍNIA GRATUÏT EL 16 I 17 DE JULIOL PER A TOTHOM I PARROQUIAL DEL 15 AL 17 DE JULIOL

Per a aconseguir una millor mobilitat a tot el país, l’estació ha arribat a un acord amb Coopalsa i Autocars Nadal per tal d’oferir el transport de línia gratuït a totes les parròquies durant els dies 16 i 17 de juliol. Aquesta iniciativa s’aplicarà no només als residents del país, sinó a totes les persones que visitin Andorra aquell cap de setmana.

Es fa una crida també perquè tots els visitants no utilitzin el vehicle propi i facin ús dels transports gratuïts que es posen a disposició dels usuaris. Per aquest motiu, els autobusos parroquials de la Massana també s’oferiran de forma gratuïta a tothom. Així mateix, hi haurà dos autobusos disponibles en lloc d’un per a doblar la freqüència de circulació i rotació.

UN ESDEVENIMENT PENSANT EN EL PÚBLIC

Un dels objectius primordials de la UCI i de l’estació de la Massana és aconseguir una experiència única per al públic. Amb la finalitat d’assolir-la, Vallnord – Pal Arinsal, a més de millorar tota la part de connectivitat de la cursa (recordar que s’ha instal·lat fibra òptica a tota la zona de Cubil i millorat la connexió als altres ubicacions de l’esdeveniment), ha programat un ampli cartell d’animacions i acte.

Tal com ha comentat el director general, Josep Marticella, les “animacions i activitats són vitals en aquest esdeveniment” Permet millorar l’experiència del client i del rider. Gràcies a la guia de l’espectador, els visitants coneixeran en primera persona tot el que poden realitzar durant els dies de la Copa del Món i garantir una cobertura general de tot l’esdeveniment.