La 8a edició del VOC-Festival Òmnium de Curtmetratges arriba a la Seu

El VOC-Festival Òmnium de Curtmetratges en el seu pas per Oliana (Foto: Òmnium Alt Urgell)

La 8a edició del VOC-Festival Òmnium de Curtmetratges, organitzada per Òmnium Cultural, es podrà veure diumenge vinent, 10 de març, a la Seu d’Urgell per vuitena vegada consecutiva. Les entrades són gratuïtes i es poden aconseguir en línia, entrant a la pàgina web de l’esdeveniment cinematogràfic.

Enguany, la mostra està repartida en dues sessions amb curtmetratges de ficció i curtmetratges documentals diferents en cadascuna. En el cas de la capital de l’Alt Urgell, es projectarà les sessions número 1 (17 h) i 2 (19 h) a l’Ateneu Alt Urgell (carrer Capdevila, 6). L’acte comptarà amb un col·loqui amb Marc Camardons, el director de la pel·lícula ‘Traca’, en què també hi prendrà part Pep Benavent, expert en cinema.

El VOC-Festival Òmnium de Curtmetratges va fer parada també dissabte passat a Oliana, on es va projectar a la sala polivalent del pavelló Francesc Betriu la sessió número 2. Unes 100 persones van gaudir de les projeccions i el debat. Òmnium Alt Urgell ha agraït la bona acollida de l’Ajuntament olianès en la seva primera col·laboració.





Projeccions arreu de Catalunya

La mostra VOC, que durarà un mes, comptarà amb 140 sessions, a 90 sales de més de 80 localitats dels Països Catalans. A més, per primer cop, els curtmetratges seleccionats en aquesta edició es podran veure a la plataforma 3Cat, i com en les edicions anteriors, també estaran disponibles a la plataforma digital Filmin. “Volem generar i consolidar espais per a la presència de la llengua a l’audiovisual, al mateix temps que construïm noves oportunitats per a la creació en català”, ha assegurat el president d’Òmnium, Xavier Antich.

La mostra VOC també es podrà veure a nombroses ciutats internacionals com Luxemburg, Montreal, Quito, Brussel·les, Caracas, Edimburg, Ciutat de Mèxic, Madrid, Tolosa, París, Praga, Londres, Nova York, Bogotá i Paranà.





Jurat 2024

El jurat del VOC que serà l’encarregat d’atorgar enguany un premi al millor curt documental i un altre al millor curt de ficció -valorats ambdós en 3.000 euros- està integrat per Nathalie Modigliani, cofundadora i codirectora de MODIband; Neus Ballús, directora de cinema, guionista i muntadora; Anna Giralt Gris, cineasta i investigadora; Macià Florit, realitzador i productor audiovisual a Elsabeth, i Pol Roig, cineasta i programador.

Com cada any, el públic podrà votar els diferents curtmetratges seleccionats i els guanyadors de ficció i documental s’enduran 1.000 euros, respectivament. Finalment, aquesta edició gaudirà del Premi Jurat Jove, fruït de la col·laboració amb el Manlleu Film Festival, que premiarà el guanyador amb 3.000 euros en lloguer de material de rodatge, fruit de la col·laboració amb Napalm Rentals.