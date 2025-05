La 7a Fira del Vehicle d’Ocasió omplirà Sant Julià d’ofertes de cotxes i la música de Patxi Leiva

La fira presentarà un ampli assortiment de vehicles seminous i d’ocasió (Comú de Sant Julià de Lòria)

La Borda Huguet i el Vial de Sant Julià de Lòria acollirà aquest cap de setmana la setena edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió, una cita ja consolidada al calendari comercial de la parròquia que enguany tornarà a reunir una àmplia oferta de vehicles seminous i d’ocasió, així com diverses activitats complementàries adreçades al públic familiar. La fira estarà oberta el dissabte de les 10 a 20 hores i el diumenge de les 10 a 19 hores.

L’esdeveniment reunirà un total de setze expositors que inclouen concessionaris destacats del país i també hi prendran part entitats i empreses del sector dels serveis, la comunicació i l’oci. D’aquesta manera, la zona del Nou Vial comptarà amb presència d’expositors diversos, ampliant encara més l’oferta i el ventall de propostes per als visitants.

La fira no només se centrarà en la promoció i venda de vehicles, sinó que també oferirà una programació musical per a dinamitzar l’ambient. Dissabte a les 18.30 hores tindrà lloc un concert en directe a càrrec del cantautor Patxi Leiva, i tant dissabte com diumenge l’ambientació musical anirà a càrrec del DJ Jose Lorenzo, que actuarà durant l’horari de la fira.

Amb el suport de diverses entitats col·laboradores, la Fira del Vehicle d’Ocasió es presenta, un any més, com una plataforma de dinamització econòmica i comercial, alhora que un espai lúdic i familiar per a gaudir del cap de setmana.