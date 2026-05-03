La 6a Jornada Jove de la Seu d’Urgell es farà el 8 de maig amb oci saludable, cultura i el primer mercat d’intercanvi de roba

El pròxim divendres, 8 de maig, la Seu d’Urgell celebrarà la Jornada Jove 2026, una iniciativa que arriba a la seva sisena edició com a espai de trobada anual per a donar visibilitat a les inquietuds i entitats juvenils del territori. La jornada està organitzada per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell en col·laboració amb diversos agents socials i culturals com l’INEFC Pirineus, l’Escola de Teatre o Ocell de Foc, la jornada proposa un programa que uneix sensibilització, participació i oci saludable.
Matí de convivència i tarda de sostenibilitat
La programació arrencarà al matí amb una Gimcana contra l’assetjament, realitzada amb la col·laboració de l’INEFC i els centres educatius, enfocada a treballar la convivència a través de proves de reflexió i activitats cooperatives.
A partir de les 16:00 i fins a les 20:00 hores, l’activitat es traslladarà a la plaça Joan Sansa. El gran reclam d’enguany és la 1a Jornada d’intercanvi de roba de segona mà (Re-estrena’t), una iniciativa que busca promoure el consum responsable i la sostenibilitat entre el col·lectiu jove. Al mateix espai, es podran trobar punts d’informació i assessorament de l’Oficina Jove, el SIAD, el SAI i Ocell de Foc, a més del taller “Desmuntem l’algoritme”. L’esport i l’habilitat també hi tindran cabuda amb exhibicions de Parkour i BMX a càrrec de Marçal Rotllant.
Cultura, humor i música en directe
L’oferta lúdica de la tarda inclourà l’activitat d’Apilacaixes (de 17 h a 19 h) i el concert del grup de versions Stolen Tunes, a les 19:00 h. A les 20:00 h, l’acció es traslladarà a la Sala L’Única amb l’Impro Show de l’Escola de Teatre. Com a reclam especial, l’entrada serà gratuïta (0 €) per a qui hi vagi disfressat, amb un cost de 2 € per a la reserva online per a la resta. Durant la tarda, els i les assistents podran gaudir de creps a preus populars preparades per l’AEiG Urgellenc.
Festa Jove X Plançó: el tancament nocturn
La jornada finalitzarà a la Sala Guiu, de 22:30 h a 01:00 h, amb la Festa Jove X Plançó, adreçada a joves d’entre 12 i 17 anys. Aquesta part de l’esdeveniment comptarà amb la participació de joves d’altres comarques i les actuacions musicals de Mark Boske, Marc Gairí i DJ Rabat.
Amb aquesta programació transversal, la Jornada Jove 2026 es consolida com una eina per a fomentar el benestar emocional, la inclusió i el consum responsable, transformant les veus dels joves en propostes de construcció comunitària.