La 4a Jornada Jove de la Seu s’inclou dins del Nadal Jove

La Jornada Jove se celebrarà, a la Seu, el dissabte 14 de desembre (Aj. la Seu)

La 4a edició de la Jornada Jove que organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’emmarca dins del programa Nadal Jove 2024. La jornada, que se celebrarà el proper dissabte, 14 de desembre, té com a objectiu destacar i posar en valor el talent i la creativitat dels i les joves de la Seu i la comarca de l’Alt Urgell.

Per a la regidora de Joventut de l’ajuntament de la Seu, Christina Moreno, la Jornada Jove “és una aposta clara per a l’empoderament de la joventut del territori, perquè són les pròpies persones joves qui mostren els seus talents, capacitats i habilitats. I el que es produeix en aquest tipus de jornades és un aprenentatge entre iguals, un compartir realment poderós”.

L’esdeveniment és una mostra de la vitalitat juvenil i un punt de trobada entre joves artesans i artesanes, associacions i entitats locals, per a fomentar la col·laboració i la participació activa en la comunitat. La regidora Moreno remarca al respecte que “valorem molt positivament les activitats i esdeveniments, no perquè només estiguin pensats per a joves, sinó que siguin elles i ells mateixos qui facin les propostes i plategin els seus propis interessos i necessitats. La Jornada Jove és un recurs més de participació activa i enfortiment juvenil. El que pretenem és que tothom trobi espais propis en els que crear, compartir, desenvolupar-se i on tinguin veu i actuació”.





Activitats gratuïtes i obertes a tothom

La Jornada Jove 2024 ofereix una experiència vibrant i diversa amb activitats gratuïtes obertes a tothom. Així, durant el matí del dissabte, 14 de desembre, l’AEiG s’oferirà la gimcana ‘Busquem les nadales perdudes!’, concretament, de 10 a 13 hores, des de la plaça de Les Monges.

El gruix de la Jornada Jove se celebrarà a la tarda, de 15 a 20 hores, a la plaça Joan Sansa amb activitats pensades i fetes per a joves, però obertes a tothom com tallers creatius, exhibicions de diferent temàtica i adreçades a totes les edats.

La jornada comptarà amb la participació d’entitats locals, acompanyat per un ambient festiu i cultural per a la diversió i la connexió entre joves i comunitat on hi haurà:

• Mostra de joves artesans: Participació de creadors locals que exposaran i posaran a la venda productes artesanals, des de joieria i il·lustració fins a decoració i ceràmica.





• Estampació amb Mireia Espuñes: Per a dissenyar i endur-se un estoig exclusiu amb la calcomania de la Jornada Jove.





• Cursa d’orientació: A càrrec del Centre Alpí Universitari, 15h a 20hores. Caldrà buscar l’estand del Centre Alpí i seguir les indicacions.





• Música en directe: Amb artistes com DJ Òscar, Nerea Martínez i el DJ Gerard Moliné.





• Exhibicions: De guitarra, màgia, zumba i dansa.





• Participació especial de Dani Martos: Tatuador professional de Demon Tattoo com a convidat d’honor.





• Versions musicals: A càrrec de la Banda del Centre Alpí Universitari.





• Estands i col·laboradors: Associacions i entitats locals, com el Futbol Club Pirineus, el Centre de Psicologia AP i Bones Vibracions, i el punt d’Informació de l’Oficina Jove.