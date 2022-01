La 4a campanya de donació de sang de l’Escola Andorrana se celebrarà entre el 2 i el 4 de febrer

Els estudiants de primer curs de les tres escoles de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà –Santa Coloma, Encamp i Ordino– impulsen una nova campanya de donació de sang per a aquest 2022, la quarta des que es va endegar la iniciativa. Es tracta d’una acció que culmina el projecte sobre la sang i el sistema circulatori que es fa a les aules i que implica àrees com Visual i Plàstica, Ciències Físiques i de la Natura, i Llengua catalana.

Aquest any, de la mateixa manera que es va fer en l’edició anterior, s’han hagut de sumar als preparatius habituals els protocols per adaptar-se a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Així, l’activitat es divideix en tres dies –2, 3 i 4 de febrer– i els donants hauran de demanar cita prèvia abans de desplaçar-s’hi a www.donarsang.gencat.cat. La campanya es durà a terme les tres jornades al Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, entre les 11 de les 14 hores i les 16 i les 20 hores.

La directora general de l’Escola Andorrana i Formació Andorrana, Maria Teresa Casals, el secretari general Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, i tres alumnes dels tres centres participants han presentat aquest dijous la iniciativa adreçada a tota la població del Principat. Casals ha destacat la importància de poder tirar endavant una 4a campanya i ha recordat que “el primer any de campanya van participar-hi 192 persones, 328 en la segona edició i 373 en la tercera”. “Els alumnes estan molts motivats i des d’Escola Andorrana el nostre objectiu és, per una banda, que aprenguin des d’un punt de vista competencial i puguin dur els continguts a la pràctica i, d’altra banda, fer veure i comprendre al jovent que donar sang és important”, ha afegit.

Els alumnes s’organitzaran per assumir diverses tasques, com ara donar la benvinguda i fer de guies per als donants, repartir díptics i animar els ciutadans a donar sang, recollir dades estadístiques o fer fotografies de l’acte.

Pel que fa a les persones que hagin passat el coronavirus SARS-CoV-2 i vulguin donar sang, caldrà que hagin passat 14 dies per donar després d’haver-se recuperat. En cas de ser contacte d’un positiu, però si s’està vacunat amb la pauta completa i no es tenen símptomes es pot donar sang amb normalitat.