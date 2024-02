La 40a edició de l’Open Internacional d’Escacs d’Andorra se celebrarà del 20 al 28 de juliol

Cartell de la 40a edició de l’Open Internacional d’Escacs d’Andorra

La 40a edició de l’Open Internacional d’Escacs d’Andorra torna aquest estiu del 20 al 28 de juliol a l’hotel Panorama (Escaldes-Engordany). La primera jornada començarà dissabte a les 10 hores amb el registre a la sala de joc dels jugadors inscrits i a les 15.45 hores es durà a terme la cerimònia de benvinguda que donarà el tret de sortida a la primera ronda (16 hores).

El torneig es disputarà a ronda per dia a un ritme de 90 minuts més 30 segons d’increment fins a la jugada 40 i 30 minuts més a les 16 hores, amb excepció de la darrera ronda que serà a les 9 hores.

Per a aquells que vulguin jugar a un ritme més ràpid diumenge 21 a les 10h es farà el tradicional Gran Prix –a 3 minuts + 2 segons per jugada- a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i enguany també se celebrarà a l’hotel Panorama un torneig nocturn amb motiu de la Festa Major d’Escaldes-Engordany, el 23 de juliol a partir de les 22 hores, a un ritme de joc de 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada.

L’Open repartirà un total de 10.500 euros en premis. El guanyador s’endurà 2.100 euros, 1.500 per al segon classificat i 1.000 per al tercer. També tenen dotació econòmica els classificats fins al 12è lloc de la general (de 800 a 100 euros), les tres primeres dones (amb 400, 300 i 150 euros), els tres primers veterans (amb 200, 150 i 100 euros), els dos millors jugadors de cada tram d’ELO (100 i 50 euros), millor local, millor jugador i jugadora sub18, millor sub14, sub12 i sub10.

Les persones interessades en participar poden fer la inscripció per telèfon al +376 824465 o +376 347085 o per correu electrònic a andorrachessopen@gmail.com o a open@escacsandorra.com. El preu de la inscripció és de 65 euros, tot i que els majors de 65 anys, els menors de 16 anys, els subscriptors a la revista Peón de Rey, els jugadors amb fitxa federativa andorrana i els allotjats a l’hotel Panorama tenen descompte i per als jugadors amb més de 2.400 FIDE la inscripció és gratuïta. L’hotel també ofereix preus especials d’allotjament als inscrits i acompanyants. El límit de participació és de 150 jugadors.

Tota la informació sobre el torneig es pot trobar al web de l’Open mentre que la llista de participants i els resultats de cada ronda la podeu consultar a Chess-Results.com.