La 39a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp incorpora una nova ultramarató de 84 km

El Comú d’Encamp ha presentat aquest dimarts la 39a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp, la cursa més antiga dels Pirineus, que tindrà lloc l’última setmana de maig, del 27 al 29. La novetat d’enguany és una ultramarató de 84 quilòmetres amb una ruta exigent pensada per als corredors més experimentats que se suma a les quatre distàncies ja existents de 7, 12, 21 i 42 quilòmetres.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut del comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha destacat que amb esdeveniments com aquest es fomenta “la reactivació econòmica de la parròquia, sobretot tenint en compte que un alt percentatge dels inscrits són internacionals. Sabem que aquest tipus de corredor no ve el dia abans, sol venir amb antelació i s’allotja a la parròquia amb la família, gaudint també de la natura i l’oferta turística que tenim al voltant. I això és el que busquem”.

A més, Fernàndez ha destacat que per “millorar l’estada dels corredors, s’ha treballat en conjunt amb establiments de la parròquia”, que oferiran certes facilitats als participants que s’allotgin en les seves instal·lacions, com el late check out gratis durant el diumenge 29 de maig a la tarda, un horari d’esmorzar adaptat a les sortides, un welcome pack turístic, l’entrada lliure al Complex Esportiu d’Encamp i al Centre Esportiu del Pas de la Casa i un tiquet 2×1 pel Funicamp durant la temporada d’estiu 2022.

Doble d’inscripcions i sis corredors de Kènia en l’edició més internacional

Pel que fa a les inscripcions a les diferents curses, Fernàndez ha destacat que el dia d’avui “ja s’ha doblat la xifra d’inscripcions” assolida en l’edició anterior, “falten dos mesos per a la celebració de les curses i ja s’han inscrit més de 700 participants“. D’aquests, la majoria són internacionals i s’espera que els corredors andorrans “comencin a inscriure’s a partir d’avui, ja que solen apuntar-se quan falten menys dies per a l’esdeveniment”.

El director general d’OTSO Sport, Jordi Solé, ha detallat que entre els inscrits hi ha “corredors internacionals de renom Pau Capell, Sergi Garcia, Sheila Avilés, o Claudia Tremps, i com a novetat, tindrem a dos italians procedents del món de l’esquí i les curses de muntanya: Gabrielle Gazetto i Noemi Junod“.

Una altra de les novetats d’enguany és que es comptarà amb la participació de sis corredors provinents de Kènia, que faran les curses de 12 i de 21 km. Amos Kimutai, Bernard Chepkwony, Ayub Kiptum, Lilian Cherono, Euliter Jepchirchir Tanui i Lilian Jepkemboi Lelei formen part de l’equip OTSO i són especialistes en maratons urbanes. En representació, Amos Kimutai ha destacat que té “moltes ganes de participar i venir a Andorra” I ha afegit que “serà la primera vegada que faig una cursa d’aquestes característiques i a Europa. Vinc a passar-ho bé però també a competir”.

La cònsol major del Comú d’Encamp, Laura Mas, ha remarcat que amb acolliments com aquest es potencia la “projecció internacional que busquem dels esdeveniments que fem a la parròquia. Vam començar amb una travessa que era molt nacional, i amb la professionalització i l’obertura de l’esdeveniment ens posicionem de cara a fora. Esperem créixer i que tothom parli d’Encamp i d’Andorra, de la nostra natura i dels nostres esdeveniments esportius”.

Patrocini d’Andorra Turisme

Andorra Turisme se suma enguany com a patrocinador de l’OTSO Travessa d’Encamp. El director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, ha agraït la col·laboració amb el Comú d’Encamp i OTSO “per fer que la cursa més antiga d’Andorra i dels Pirineus esdevingui un referent” i que sigui, a més, un tret de sortida “de la temporada d’estiu del nostre país”. Tanmateix, ha afegit que la cursa “aporta un tipus de públic que s’adiu molt bé amb l’estratègia que estem treballant des d’Andorra Turisme. Per tot, esperem que la nova modalitat d’enguany vagi consolidant-se i creixi, no només de corredors sinó també de turistes que vinguin a gaudir de les curses i de les muntanyes”.