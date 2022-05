La 39a OTSO Travessa d’Encamp assoleix l’objectiu i supera els 1000 participants

La 39a OTSO Travessa d’Encamp ha tancat inscripcions superant els mil participants i, per tant, tal com ha indicat el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez “objectiu assolit” per tal de fer un salt qualitatiu en un dels esdeveniments esportius de referència a Encamp i ara també a Andorra en el món del trail.

El conseller ha destacat que “esperem un gran cap de setmana esportiu” i “animem a tothom que vingui a veure les sortides i arribades i les curses als punts de connexió com les Pardines o els Cortals”.

Fernàndez ha insistit en el fet que hem volgut “oferir un producte de molta qualitat” que encaixa en “l’estratègia de turisme esportiu” que ajuda a omplir hotels i restaurants.

Enric Torres, director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme ha destacat el fet que “la major part dels participants, un 75%, siguin gent de fora del país” que descobriran i gaudiran de les muntanyes d’Andorra, gent que s’allotjaran al país i dinamitzaran l’oferta turística, “que encaixa amb l’estratègia d’Andorra Turisme” i a més “coincideix, a escala de calendari, en un moment interessant”.

Jordi Solé, director d’OTSO Sport ha celebrat la bona resposta de les inscripcions, que ja es varen tancar la setmana passada perquè s’havien esgotat els dorsals disponibles, i ha destacat les dades de participació, on la franja d’edat més majoritària és de 40 a 49 anys, molts dels participants són procedents de Catalunya, sud de França i altres zones com València, Illes Balears i una participació de dones del 30%, que s’espera que continuï creixent en futures edicions, i ha destacat que la cursa de 21 km és la més nombrosa amb 322 participants.

Solé ha posat en relleu la participació de corredors professionals en aquesta edició, com per exemple, Pau Capell, guanyador de la UTM Montblanc del 2019, Sheila Avilés, guanyadora de les Skyrunner World Series del 2021,el corredor de trail italià Gabrielle Gazzeto i quatre corredors de l’equip OTSO de Kènia que s’estrenen en el món del trail: Euliter Jepchirchir Tanui, Ayub Kiptum, Rabecca Chepkwemoi i Bernard Chepkwony, aquest darrer es va proclamar, contra tot pronòstic, guanyador la setmana passada a la cursa de 27 km de Camí de Cavalls a Menorca.

Euliter Jepchirchir, corredora de maratons provinent de Kènia ha agraït l’oportunitat de gaudir d’aquesta experiència “la primera de trail running per mi”, i ha destacat que és un lloc “meravellós”.

Curses puntuables per a la XXXV Copa d’Andorra de curses de muntanya 2022

Carlo Ferrari que ha estat present també a la roda de premsa ha recordat que la Travessa d’Encamp és puntuable per a la copa d’Andorra de curses de muntanya. En aquesta edició, Ferrari ha explicat que “ens sap molt greu que per problemes de calendari els corredors professionals de la FAM no hi podran participar” perquè se superposa amb els entrenaments per a la cursa prevista la setmana vinent a Àustria en el marc de les Sky Runners Worlds Series. Al web de la Federació Andorrana de Muntanya es pot consultar les categories per edat que puntuen a cada cursa.

Village , sortides i afectacions durant l’esdeveniment

Des de divendres al matí hi haurà instal·lat un village a la plaça dels Arínsols per a la recollida de dorsals i venda de productes esportius.

La circulació de vehicles només es veurà afectada, exclusivament, durant les sortides de les 5 curses, de manera que durant el temps que durarà la sortida, aproximadament uns 5 minuts, es realitzarà un tall puntual de la circulació als carrers propers a la plaça dels Arínsols controlat amb agents de circulació.

Les sortides estan previstes dissabte a les 05:00 de la matinada per la cursa de 84 km, a les 9:00 h del matí per a la cursa de 42 km i diumenge a les 9:00 h per a la cursa de 21 km, a les 9:45 h per a la cursa de 12 km i a les 10:30 h per a la cursa de 7 km.

Per altra banda, s’informa els veïns durant la sortida de la cursa de 84 km, que s’ha previst a aquesta hora per evitar al màxim possible el recorregut nocturn, està previst que durant uns 15 minuts l’speaker doni la sortida als corredors amb música de fons, per tant, s’agraeix la col·laboració i comprensió dels veïns per fer compatible un esdeveniment d’aquestes característiques amb el descans veïnal.

Punts per al seguiment de la cursa

Des del Comú d’Encamp s’anima a tothom a gaudir de la cursa, tant de les sortides i arribes que es concentren al centre de la vila d’Encamp a la plaça dels Arínsols, com en diferents punts del recorregut per exemple als Cortals o a les Pardines.

Per a més informació es pot consultar el web de l’esdeveniment.