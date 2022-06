La 38a Universitat d’Estiu i Tardor, centrada en les transformacions d’un món en estat d’emergència

Aquest dimarts s’ha presentat la 38a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor (UETA), que enguany s’engloba sota el títol ‘Un món en estat d’emergència: transformacions i innovacions’. La presentació ha anat a càrrec de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, acompanyada del director del departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, Josep Areny.

L’edició d’aquest 2022 és la segona des que es va canviar el format i ara les sessions no es fan totes en una mateixa setmana, sinó que es distribueixen durant tot el mes de setembre. Per a Vilarrubla, la UETA, que té prop de 40 anys d’història, vol ser “un espai de reflexió aprofundida amb ponents que ens donin elements de comprensió des de diferents perspectives”.

En aquest sentit, ha continuat, la temàtica d’aquest any s’enfocarà especialment en com l’emergència – provocada per la pandèmia– i el conflicte bèl·lic –la guerra d’Ucraïna– afectaran el conjunt de la humanitat. La 38a UETA tindrà lloc a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella els dies 12, 13, 19 i 20 de setembre i com sempre, és gratuïta i oberta a tot el públic. Les sessions, que es faran en diferents idiomes segons el ponent, tindran totes servei d’interpretació simultània al català.

Pel que fa als ponents, Areny ha avançat que seran Pere Vilanova –ponència inaugural i moderador–, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i investigador del CIDOB; Javier de Lucas, catedràtic a l’Institut dels Drets Humans de la Universitat de València; Sylvie Matelly, economista de l’Institut de Relacions Internacionals i Estratègiques de París; i Rony Brauman, director d’estudis de la Fundació Metges Sense Fronteres.

Es preveu que la inauguració de la Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra vagi a càrrec del cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra Vilarrubla en faci la cloenda. Tradicionalment més d’un centenar de persones participen en cada sessió.