La 37a Trobada Empresarial al Pirineu analitzarà “El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem?”

La 37a Trobada Empresarial al Pirineu tractarà aquest any sobre el nou mapa econòmic mundial amb l’objectiu de crear un espai de debat entre empresaris, directius i representants institucionals, i analitzar els possibles camins a prendre davant d’aquest context. Tindrà lloc els dies 11 i 12 de juny, a la Seu d’Urgell. La Trobada s’ha consolidat com un punt de trobada estratègic per al debat i la generació de coneixement compartit entre empresariat i institucions. En aquesta ocasió, presenta una proposta que interpel·la directament el teixit empresarial davant d’un escenari econòmic global en transformació.
Les tensions geopolítiques, els canvis en les cadenes de valor, la revolució tecnològica o la reconfiguració dels blocs econòmics dibuixen un nou mapa econòmic mundial que obliga empreses i institucions a prendre decisions estratègiques. Segons ha explicat la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol, “en aquest context, la Trobada vol obrir un espai de reflexió col·lectiva per a respondre a la pregunta que inspira aquesta edició: quin camí prenem?”.
Una de les novetats d’aquesta edició és que la Trobada guanya espais abans i després de les ponències amb l’objectiu d’oferir més oportunitats perquè les persones assistents puguin conversar, compartir experiències i establir connexions. La novetat organitzativa més destacada és que enguany es començarà dijous al matí, enlloc de dijous a la tarda com era habitual, i s’acabarà divendres al migdia, i no divendres a la tarda com fins ara.
Montse Pujol, presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, ha explicat que “volem reivindicar especialment aquest any, amb el context internacional que vivim, aquests espais perquè creiem que són molt estratègics. Estar ben connectats és un avantatge competitiu que a la Trobada coneixem molt bé i per això volem donar-li més importància”.
Xavier Cornella, conseller delegat de l’entitat financera que patrocina la trobada, ha fet èmfasi en el fet que “en aquest escenari, es fa més necessari que mai un espai que ajudi a interpretar el moment actual i, sobretot, a construir respostes col·lectives, i aquesta és la força de la Trobada”. I ha afegit que “l’adaptació al canvi i les estratègies a seguir depenen de les nostres decisions diàries, en un món cada cop més interconnectat i competitiu”.
L’any passat es va registrar la participació més alta d’assistents a la Trobada, prop de 900 persones (893). D’aquest total, 161 eren d’Andorra.
El global de totes les edicions celebrades mostra que la procedència de les persones que assisteixen a la Trobada és: Catalunya, un 76%; Andorra, un 18%, i la resta d’Espanya, un 6%.
Les inscripcions per a aquesta edició es poden fer al web www.trobadaalpirineu.com, on també s’hi pot trobar el programa complet. Estaran obertes fins al 30 de maig.
El programa
DIJOUS, 11 DE JUNY
10.00 h — Obertura i recepció – Palau d’Esports
11.00 h — Benvinguda
Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell
Montse Pujol, presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu
11.15 h — Obertura amb Xavier Espot, cap de Govern d’Andorra
12.00 h — Conferència ‘Europa: cap a la irrellevància geoestratègica?’
Matteo Renzi, primer ministre d’Itàlia (2014-2016) i actual senador
13.30 h — Dinar – Pavelló Polivalent
15.30 h — Taula start-ups
‘La IA no existeix, la feina tampoc’
Josep Maria Ganyet, CEO de Mortensen
16.45 h — Pausa cafè – Jardins Residència Sant Josep
17.45 h — Taula ‘Trajectòries empresarials d’èxit en clau personal i lleidatana’
Carles Camí, fundador de Monlau i Escola Mirasan. President de la Confederació de Centres d’Ensenyament.
Tomàs Cusiné, CEO de Castell del Remei
Patricia Romero, CEO de Romero Polo Group
Dolors Puyol, CEO de Premier Pigs
18.45 h — Conferència “Longevitat: com fer anys amb qualitat de vida”. Xevi Verdaguer, divulgador científic
20.00 h — Vespreig i sopar – Pavelló Polivalent
DIVENDRES, 12 DE JUNY
08.45 h — Obertura del Palau d’Esports
09.00 h — Inauguració i diàleg a càrrec de Salvador Illa i Roca, president de la Generalitat de Catalunya
09.30 h — Taula ‘Boomers enfront joves: quin futur volem i com el construïm?’
Guillem López, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i Estefania Molina, politòloga i periodista
10.45 h — Pausa cafè – Jardins Residència Sant Josep
11.30 h — Taula estratègies empresarials: ‘Liderar internacionalment: sol o acompanyat?’
Mar Nogareda, vicepresidenta de HIPRA
Félix Revuelta, president de Naturhouse
Jaume Miquel, president de Tendam
12.45 h — Taula ‘El nou (des)ordre mundial’
Josep Borrell, alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat (2019-2024) i president de CIDOB
Margaritis Schinas, vicepresident de la Comissió Europea (2019-2024)
14.00 h — Cloenda
Montse Pujol, presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu
Govern d’Espanya
14.30 h — Dinar – Pavelló Polivalent
La història
El certamen va començar el juny de 1990, quan un grup d’empresaris i professionals lleidatans va celebrar una jornada de caràcter econòmic que s’ha consolidat en el transcurs d’aquests anys com la reunió empresarial de més rellevància que té lloc als Pirineus.
Des de la seva creació, la Trobada Empresarial té la finalitat de ser un espai de reflexió sobre temes d’actualitat que afecten la gestió i la presa de decisions en un marc de canvis constant, i una oportunitat per a fomentar el networking.