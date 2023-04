La 34a Baixada dels Raiers de Nargó se celebrarà per Setmana Santa

Cartell de la Baixada de Raiers de Nargó 2023 (RàdioSeu)

La 34a Baixada dels Raiers de Nargó estrenarà nova data i nova condició. I és que per primera vegada l’esdeveniment es durà a terme a la primavera, i no a l’estiu com fins ara. I a més a més, serà la primera edició en què la tradició és reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, després que l’1 de desembre passat la UNESCO va concedir aquesta distinció a la candidatura internacional que s’havia presentat per part de poblacions on hi ha hagut aquesta activitat.

Concretament, la Baixada de Coll de Nargó es podrà veure dissabte de la setmana vinent, 8 d’abril. Tal com és habitual, el descens es farà a les 12 del migdia des dels Clops de Fígols, a l’entorn del Pont d’Espia situat a la cruïlla de les carreteres C-14 i L-401. També es mantindran la resta d’activitats pròpies de la festa, com ara la preparació dels rais al llarg dels dies previs, un dinar popular, un concert i l’ofrena al monument a la Dona del Raier. Com a novetat, s’estrenarà el joc ‘Ennargonat’.

Aquest any passat l’Associació de Raiers de la Ribera del Segre ja va comunicar la intenció de traslladar la baixada a la primavera i ara s’ha concretat que serà per Setmana Santa. L’objectiu de la mesura és disposar de més cabal d’aigua, tenint en compte que els darrers s’havien trobat en diverses ocasions amb problemes per fer la baixada en ple mes d’agost, l’època de l’any en què el riu sol estar més sec. Així, tot i que enguany la sequera també ha afectat els mesos d’hivern, confien que des d’ara podran fer l’activitat amb més garanties pel que fa a l’estat del riu.

L’assemblea de la UNESCO va proclamar les baixades de rais com a Patrimoni de la Humanitat ara fa tot just quatre mesos. Els veïns de Coll de Nargó ho van celebrar en el mateix moment de la proclamació i, al cap de quatre dies, amb un acte públic en què es va inaugurar un monument als habitants del poble que havien exercit aquesta professió. Aquest acte també va comptar amb representants de la Pobla de Segur, l’altre municipi català que conserva aquesta tradició i que sol celebrar la seva baixada el mes de juliol.