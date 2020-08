La 33a Diada Andorrana a l’UCE es farà dissabte vinent a Canillo

La 33a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE): Andorra i la multiculturalitat es realitzarà a l’auditori del Palau de Gel d’Andorra a Canillo dissabte 22 d’agost.

A causa de les mesures sanitàries actuals, l’aforament estarà limitat a 50 persones. Les inscripcions es poden fer a l’adreça electrònica sac@andorra.ad o al whatsapp 324540.

Els cursos de l’UCE, enguany tots en format virtual, es podran seguir per streaming, i també els actes commemoratius, que quedaran penjats al portal de l’UCE . Els cursos universitaris reconeguts requeriran matrícula i seguiment de la connexió per a obtenir els crèdits universitaris. Els concerts es podran veure per streaming al moment però no quedaran penjats. Més informació al portal www.uce.cat

La Diada andorrana s’enregistrarà en vídeo i es penjarà posteriorment al canal de la SAC a youtube, però no s’emetrà per streaming.