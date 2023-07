La 2a ‘Travessa Pas de la Casa’ tindrà tres recorreguts

Presentació de la 2a ‘Travessa Pas de la Casa’ (Comú d’Encamp)

La 2a edició de la cursa de muntanya ‘Travessa Pas de la Casa’ tindrà lloc el 13 d’agost i comptarà amb tres distàncies (3, 6 i 10 km), que recorreran diferents punts emblemàtics de la parròquia, com el Port d’Envalira, el camí del Coll dels Isards, el Coll Blanc o l’estany de les Abelletes.

Les inscripcions estaran obertes fins al 9 d’agost i es poden fer a travessapasdelacasa.com. En cas de no poder efectuar el pagament a través del web, es podrà abonar l’import durant la recollida de dorsals i dels welcome packs, que serà el dissabte 12 d’agost a la plaça de l’Església, on també hi haurà una zona village esportiva amb diferents estands dels col·laboradors a la travessa, un total de 25. Totes les sortides i arribades dels recorreguts es faran a la plataforma de Grandvalira.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, i el conseller de Turisme i Reactivació Economica, Nino Marot, ha destacat aquest matí de dijous, durant la presentació de l’esdeveniment, que “celebrem que estiguem ja en aquesta segona edició, esperem donar-li continuïtat perquè segueixi creixent i aportant novetats”. En referència precisament a les novetats, Fernàndez, s’ha referit a que “enguany la Travessa forma part de la Copa d’Andorra de curses de muntanya, i per tant hi haurà una visualització més gran de la cursa i del Pas de la Casa”.

D’altra banda, el director i impulsor de la ‘Travessa Pas de la Casa’, Rui Da Costa, ha explicat que “esperem arribar als dos-cents inscrits” i ha afegit “poder superar les xifres de l’any passat, ja que aquest any la data cau en un pont interessant per a atraure visitants al Pas de la Casa”.

Rui Da Costa ha recordat que “aquest és un entorn de muntanya privilegiat i l’objectiu de crear la travessa va ser tenir un nou atractiu turístic esportiu al Pas de la Casa”.





Programa de l’esdeveniment

Els tres recorreguts de la travessa estaran concentrats durant el matí de diumenge, 13 d’agost, i les sortides seran a les 10 (10 km), 10:30 (6 km) i 11 hores (3 km). Les dues darreres distàncies seran puntuables per a la Copa d’Andorra de Curses de Muntanya 2023.

Pel que fa a les categories participants, són les següents: aleví (de 5 a 11 anys), juvenil (de 12 a 18 anys) i absoluta (a partir de 19 anys). En els tres casos, es comptabilitzarà la inscripció tenint present que els anys s’hagin complert l’any en curs.

A les 13:30 hores de diumenge hi haurà un dinar popular per als participants i l’entrega de premis està prevista per a les 14 hores.