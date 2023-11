La 2a Fira d’orientació per a estudiar a França se celebrarà la setmana vinent

El ministre Ladislau Baró i l’ambaixador Jean-Claude Tribolet (SFGA)

La segona Fira d’orientació per a estudiar a França se celebrarà el pròxim dijous, dia 23 de novembre, des de les 10 fins a les 17 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La fira és un esdeveniment clau per a la promoció de l’ensenyament superior francès entre els estudiants andorrans i està organitzada per l’Ambaixada de França a Andorra amb la col·laboració del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, la Delegació de l’ensenyament francès a Andorra, l’Acadèmia de Montpeller i la Representació del copríncep francès.

Tant el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, com l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, han assegurat que aquesta fira és una mostra de les bones relacions existents entre Andorra i França, tant a nivell institucional com en l’àmbit educatiu.

De fet, la Fira representa una oportunitat per als joves estudiants de tots els sistemes educatius, els pares i professors per a conèixer l’oferta educativa superior a França, especialment la que ofereixen els centres educatius situats a Occitània, per la seva proximitat amb el Principat. A més, també es presentaran els recursos que ofereix l’Estat francès amb els quals comptaran els alumnes si decideixen cursar els seus estudis superiors al país veí.

A la jornada hi participaran una vintena d’universitats, escoles de formació professional i instituts que ofereixen programes de BTS i BUT francesos. També hi seran presents el Lycée Comte de Foix, la Universitat d’Andorra i l’escola de gestió hotelera Vatel, per a presentar els seus programes i convenis d’intercanvi amb França; així com CROUS Toulouse-Occitanie, que proporcionarà informació sobre beques, allotjament i altres aspectes rellevants per als futurs estudiants. A més, s’hi han programat diverses microconferències centrades sobre la vida estudiantil, la formació professional i el procés d’instal·lació a França, entre d’altres.