La 2a Agenda Social AMIC recapta 710 euros per a Assandca

La 2a Agenda Social AMIC va permetre fer el lliurament d’un xec solidari per un valor total de 710 euros a Assandca, import recaptat durant la jornada esportiva celebrada el passat 10 de maig. El lliurament va anar a càrrec de la cònsol menor del Comú de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, que va lliurar el xec al president de l’entitat, Josep Saravia.
Aquesta iniciativa solidària, impulsada en el marc de l’Agenda Social AMIC, posa en relleu el compromís col·lectiu amb la sensibilització i la visibilització de malalties com el càncer, així com amb el suport a les entitats que treballen en l’acompanyament de les persones afectades i les seves famílies.