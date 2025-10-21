La 10a Trobada Laboral es consolida i es referma com un punt d’enllaç entre treballadors i empreses

L’interès per participar en la Trobada Laboral creix edició rere edició. Aquesta nova convocatòria és la desena d’una iniciativa que promou la contractació de persones per a la temporada d’hivern, i en la qual han pres part 42 empreses (el 14% més que l’any anterior) i 250 demandants de feina (un 20% superior respecte a la darrera edició).
“El Govern està compromès amb les polítiques d’ocupació: aquesta iniciativa contribueix a facilitar llocs de feina i millorar la competitivitat de les empreses per una temporada d’hivern que es preveu exitosa”, ha valorat el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge. Jordi Puy, ha explicat que el 30% dels demandants de feina acaba amb un contracte de treball, de tal forma que la Trobada Laboral contribueix a donar feina a una setantena de persones en alguna de les empreses que confien a trobar els millors perfils entre els candidats.
Les empreses participants pertanyen a sectors de naturalesa diversa com la construcció, el comerç, l’hoteleria i restauració, i les activitats relacionades amb el sector de la neu, com són les estacions d’esquí, els comerços de lloguer de material o les activitats de lleure.
Si bé l’objectiu inicial de la Trobada Laboral Job Meeting era facilitar el contacte entre les persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina i les empreses demandants, la iniciativa s’ha obert des de fa un temps a persones interessades a trobar una feina. El Servei d’Ocupació registra mínims històrics de demandants de feina (unes 250 persones) mentre que proposa més de 1.000 demandes de feina que cal cobrir.
La Trobada Laboral d’hivern ha comptat amb la participació dels serveis d’ocupació dels països veïns, representants de France Travail de Prades i de Foix i representants del Servei d’Ocupació de Catalunya a la Seu d’Urgell, que han fet difusió de l’acte entre els seus demandants d’ocupació.