L’11a Transpyr Coast to Coast queda ajornada fins l’estiu de 2021

L’11a edició de Transpyr Coast to Coast ha estat ajornada fins a l’estiu de 2021, a causa de la pandèmia de la COVID-19 i per la qual els governs han endurit les mesures d’aïllament social, en alguns països, fins al mes de juliol.

Recordem que la cursa havia de disputar-se del 14 al 20 de juny d’enguany, i presentava la novetat d’invertir el sentit de la ruta. En lloc de començar a la costa mediterrània, aquesta onzena edició començava a Saint Jean de Luz (a la costa atlàtica de França) i finalitzava a Roses (a la costa mediterrània catalana). La Seu d’Urgell tornava a ser final i inici de les etapes cinquena i sisena, que s’havien de celebrar els dies 18 i 19 de juny, respectivament.

Des de fa setmanes l’organització ha treballat amb diversos escenaris a la vista. En els últims dies, per causes de força major, s’ha vist obligada a descartar-ne diverses dates alternatives, quedant com a única i més raonable opció l’ajornament fins l’any que ve.

En aquest enllaç trobareu tota la informació i un vídeo del director d’operacions de Transpyr Coast to Coast argumentant aquesta dura decisió que s’ha hagut de prendre.