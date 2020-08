L’1 de setembre es reinicia el mercat setmanal de la Seu d’Urgell

A partir del pròxim dimarts 1 de setembre torna a organitzar-se el mercat setmanal de la Seu d’Urgell, després que els resultats del cribratge massiu a la població que s’estan portant a terme aquesta setmana a la ciutat estan donant resultats força favorables.

Tot i això, cal no relaxar-se perquè encara hi ha un nombre elevat de persones positives de COVID-19 i de gent aïllada a casa per contacte directe. Per això, amb l’objectiu que la situació epidemiològica es pugui controlar bé és convenient aplicar les mesures preventives, aprovades pel PROCICAT en els plans sectorials dels mercats setmanals.

Aquestes són les mesures que s’aplicaran en el reinici del mercat setmanal que té llocs els dimarts i els dissabtes a la Seu d’Urgell: