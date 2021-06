Kilian Jornet renuncia a fer el cim de l’Everest pel vessant oest

Kilian Jornet no completarà enguany la seva tercera ascensió a l’Everest. L’esportista cerdà, actualment establert a Noruega, ha renunciat a culminar l’expedició que havia iniciat per fer el cim del món a través del vessant oest, considerat de gran dificultat. L’anunci l’ha fet el seu company de cordada en aquest projecte, l’alemany David Göttler.

Des de les xarxes socials, Göttler ha detallat que “després de molta espera perquè passessin ciclons tropicals i que s’estabilitzés la neu”, van començar l’intent d’ascensió, però en arribar al coll sud tots dos van coincidir que la millor decisió era girar cua. Jornet havia sortit del Camp Base; i Göttler, del Camp 2. Ahir van pujar junts al llarg de la nit i es van trobar al coll sud, on tots dos van “experimentar la mateixa sensació de no sentir-nos bé ni forts”, i van convenir que havien “tingut exactament la mateixa experiència” i se sentien “igual de malament”.

L’alpinista alemany hi afegeix que “hauria estat absurd continuar pujant més amunt en aquest estat”, perquè “no es pot pujar a l’Everest amb aquest estil si no et sents al 100%”, i hi afegeix que tant ell com Kilian saben “molt bé, per sort, com cal sentir-se en aquestes altituds”. Així doncs, van aturar la pujada i van començar a baixar.

Tot i que el fort vent també ha influït en la decisió, David Göttler ha confirmat que el motiu principat de la renúncia ha estat que no se sentien al 100%, i subratlla que “és igualment important escoltar el cos i respectar-lo”, perquè “és només una peça més d’aquest difícil trencaclosques”. El company de cordada de Jornet conclou que “quan els marges de seguretat són tan reduïts, si una peça no s’adapta, no s’acaba el trencaclosques”, i que estan “decebuts” però que no lamenten “gens ni mica” la decisió que han pres.

Enllaçar l’Everest i el Lhotse

En aquesta expedició, Kilian Jornet havia planificat pujar l’Everest pel vessant oest -considerat molt perillós- i enllaçar amb la coronació d’un altre vuitmil: el Lhotse (8.516 m.), que és la quarta muntanya més alta del món i està situada al costat mateix. L’any 2017, Jornet va fer història en assolir el sostre del món dues vegades en menys d’una setmana, en solitari i amb l’equipament mínim. Enguany, però, l’atleta i muntanyenc català ha afrontat el repte amb un company de cordada, David Göttler, atès que es tractava d’un recorregut més exigent.

A banda de la mateixa dificultat de l’ascensió, en aquesta ocasió també han hagut de fer front a un altre risc: la COVID-19. I és que l’Himàlaia no s’ha escapat de l’aparició de brots, que han obligat molts alpinistes a renunciar a les seves ascensions. Entre ells, l’andorrana Stefi Troguet, que ara fa tres setmanes va haver de ser evacuada des de la base del Dhalagiri després de donar positiu de coronavirus.