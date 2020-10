Kilian Folguera preparat per prendre part en el Campionat del Món de Mountain Bike a Àustria

El corredor andorrà Kilian Folguera participarà el proper divendres en el Campionat del Món de Mountain Bike a la categoria U23, el que és la prova més important de la bici de muntanya que hi ha en el Món pel que fa a la categoria sub23.

El corredor andorrà que s’ha desplaçat a Leogang (Austria) amb la selecció d’Andorra iniciarà la recta final de la temporada que l’ha de portar a treure el millor de si, en aquesta prova on, un bon resultat, no passa desapercebut per ningú.

Cal recordar que l’UCI ha reorganitzat el calendari degut a la pandèmia de la Covid-19. El Campionat del Món de XCO s’havia de portar a terme a Albstadt (Alemanya) però la suspensió d’aquesta prova va fer que Leogang que organitzava el mundial de DH acceptés el repte d’organitzar també el XCO. Una reorganització que ha deixat fora proves com Losinj (Croacia), Fort William (GranBretaña), Vallnord (Andorra) i Mont-Sainte-Anne (Canada).

Amb aquests condicionants Folguera es presenta per terres austríaques després de disputar amb l’equip mexicà de l’AR Program Cycling Teams EFIDEPORTE les dues darreres proves de la Copa del Món a la població txeca de Nove Mesto. Tot i no anar-li tot el bé que hagués desitjat, el biker andorrà està més motivat que mai per una prova que serà exigent. A la graella de sortida es trobarà els millors, però com també se’ls va trobar a les Copes de Suïssa o França.

EL circuit de Leogang és de 3,6 kilòmetres de carácter tècnic, com la majoria dels mundials, cosa que obligarà a buidar-se a tots els corredors.