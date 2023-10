Kevin Teixeira entrenarà aquesta temporada a Antibes

El nedador andorrà, Kevin Teixeira (FAN / Reinaldo Márquez)

L’internacional andorrà Kevin Teixeira, s’entrenarà durant la temporada 2023-2024 a l’Stade Nautique d’Antibes’, gràcies al programa de desenvolupament de World Aquatics. L’Stade Nautique és un històric centre d’entrenament i competició aquàtic, catalogat entre els més importants de França.

Teixeira de l’any 2005 i format en el CN Escaldes, és un dels nedadors andorrans amb més projecció i un de 100 nedadors de tot el món que, des de setembre del 2023, formen part d’un selectiu programa mundial d’un any, que els col·loca en un entorn favorable per a ajudar-los a assolir el seu màxim potencial aquàtic.

Beneficiari del programa de beques ARA, durant la temporada 2022-2023 va formar part del grup d’entrenament d’Alfonso Maltrana, on va fer un salt qualitatiu que, entre altres mèrits, li va permetre debutar com a internacional en els 19ns Jocs dels Petits Estats d’Europa de Malta, on va accedir amb una molt celebrada marca mínima. Un cop a Malta, va competir juntament amb Pelegrina i els germans Lomero i va guanyar el bronze del relleu 4×100 i es va quedar a centèsimes d’una medalla individual en una emocionant i disputada final dels 400 m estils amb només 18 anys. Va acomiadar la temporada 2022-2023, amb cinc rècords d’Andorra, un de 17 anys i quatre de 18 anys; sense oblidar la seva contribució en els dos rècords d’Andorra de l’equip de relleus medallista de Malta.

‘Le Cercle des Nageurs d’Antibes’ o CN Antibes, és un famós club francès fundat el 1965, que actualment compta amb unes 1.300 llicències esportives i en el que han après a nedar més de 12.000 infants. El club cobreix tots els àmbits de preparació, des de la iniciació a la natació fins a la tecnificació amb instal·lacions i personal tècnic orientats a la progressió i l’alt rendiment.

Té la seu social en el centre aquàtic històric d’Antibes, i és un club reconegut per disciplines com la natació, el waterpolo i la natació artística que compta entre el seu personal amb un grup d’entrenadors talentós que inclou el medallista olímpic Alain Bernard, el campió del món Franck Espósito i la nedadora paralímpica Elodie Lorandi.

Pel que fa a les instal·lacions, destaca la piscina actual, proveïda de 16 ports que permeten la supervisió i faciliten als entrenadors corregir i perfeccionar els moviments i la progressió dels atletes sota l’aigua durant cada entrenament.