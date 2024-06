Kevin Teixeira, 11è d’Europa en la prova de 1500 m lliures

El nedador andorrà, Kevin Teixeira, competint a Belgrad (FAN)

Desena jornada del 37è ‘European Aquatics Championships’ i cinquè dia del calendari de la natació a Belgrad, a Sèrbia. Kevin Teixeira (2005/CN Antibes), absolut Sub-20, fondista i especialista en proves de resistència, ha nedat pel carrer set de set, la 2a de les dues sèries de la prova de 1500 m lliures.

Teixeira ha finalitzat la seva primera participació europea en la llarga distància amb un temps de 16:12,59 (718 punts AQUA), a tan sols +1:11,39 d’escletxa de l’ucraïnès Mykhailo Romanchuk (15:01,20) guanyador de la sèrie i, finalment, primer classificat de la fase preliminar.

Teixeira ha finalitzat com a 11è classificat, entre dotze participants amb un temps final que s’ha quedat lluny dels 15:54,50 del seu rècord d’Andorra, fet l’1 de juny, a Aix-en-Provence, França, durant el ‘Meeting National de Printemps de la Regió Sud’.

El tipus de preparació de Teixeira, i la diferència assumible de temps entre els competidors inscrits a la llista de sortida, feia pensar que podria tenir alguna possibilitat d’accedir a la final. ‘Ho ha intentat, ha empès i empès els primers 400-500 m, però no hi ha hagut manera’, explica Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN i tècnic responsable, ‘per més que canviava (rectificava)… més cama, més freqüència; no ha aconseguit anar als ritmes que tocaven i d’aquí la marca. Una mala prova, un mal dia’, ha conclòs l’entrenador.

Kevin Teixeira, tornarà a nedar aquest diumenge, 23 de juny, la prova de 400 m lliures corresponent a la dotzena i última jornada. Bernat Lomero finalitzarà la seva participació en l’europeu, demà dia 22 de juny amb la prova de 50 m lliures de l’onzena jornada.