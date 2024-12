Keith Richards (The Rolling Stones) naixia fa 81 anys

Un 18 de desembre de 1943, ara fa 81 anys, naixia Keith Richards, a Dartford, Kent (Anglaterra). Guitarrista i líder amb Mick Jagger de The Rolling Stones. Veí de la infància de Mick Jagger, es van retrobar casualment el 1960 i tots dos van veure que els agradava la mateixa música, el blues i el rhythm and blues, amb rapidesa es van fer amics i van començar a pensar en música, van muntar un grup primerenc i es van integrar a la banda d’Alexis Corner, els Blues Incorporated, als quals també es van unir Brian Jones i el pianista Ian Stewart. Aquí va estar la llavor dels Rolling Stones, que va començar a girar al voltant d’un projecte dirigit per Jones.

Al cap de poc el grup va començar a gravar (expulsant Stewart) i després de les versions inicials que nodrien el seu repertori, Richards i Jagger es van posar, no sense esforç, a compondre els seus primers temes, cosa que a poc a poc els portaria a fer-se amb el poder musical i empresarial de la banda, per a la qual cosa també va ser essencial la vida dissipada de Jones, que va acabar per abandonar quan els Rolling Stones ja eren un fenomen de masses a gran part d’Europa i els Estats Units.

La resta és història: Richards ha protagonitzat el paper de rebel (la seva vida va ser molt agitada fins als primers vuitanta) mentre que Jagger ha quedat com l’home dels negocis. La relació entre tots dos, en tot cas, és molt distant des dels primers anys setanta, això que no els ha impedit mantenir el grup fins a l’actualitat i continuar component junts.

En solitari Richards ha enregistrat alguns pocs però recomanables discos, i amb Ronnie Wood va crear la banda The New Barbarians. La publicació el 2010 de “Vida”, el seu llibre de memòries, va tornar a treure a la llum les diferències amb Jagger i l’inestable equilibri en què es manté la relació. Richards és una de les icones del rock.

Font: EfeEme.com