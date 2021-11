Kawase, Puppo i Lo Bianco, guardonats amb els premis Ramon Llull 2021

La Fundació Ramon Llull ha lliurat els Premis Internacionals Ramon Llull, destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per a la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.

Els premiats en aquesta novena edició han estat la cineasta Naomi Kawase (Premi a la Promoció Internacional de la Creació Catalana) per programar un Focus de Cinema Català dirigit per dones dins del Nara International Film Festival; el traductor Ronald Puppo (Premi de Traducció Literària) reconegut per la traducció de textos de Joan Maragall publicats a l’antologia poètica One Day of Life is Life; i el lingüista australià Joseph Lo Bianco (Premi de Catalanística i a la Diversitat Cultural), per promoure el multilingüisme i trobar l’equilibri entre les llengües locals i les llengües oficials, i pel seu coneixement i interès i compromís amb la cultura i la societat catalana.

L’acte de lliurament s’ha celebrat a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, en un acte presidit pel cap de govern d’Andorra, Xavier Espot, que ha comptat amb la participació de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga; del director de l’Institut d’Estudis Balearics del Govern de les Illes Balears, Mateu Malondra; del director en funcions de la Fundació Ramon Llull, Vicenç Villatoro; el director de l’Institut Ramon Llull, Pere Almeda i el president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Agustí Alcoberro.

Durant l’acte de lliurament, el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha celebrat poder retrobar l’acte de manera presencial i ha remarcat que l’esdeveniment és gran ocasió per “fer visible i de renovar el compromís amb la cultura compartida amb tots els territoris de parla catalana“. En aquesta mateixa línia, Espot ha ressaltat que Andorra té la voluntat i l’interès de participar de manera activa a incrementar la veu pròpia del català al món.

“Col·laborem en l’esforç perquè aquesta veu tingui coses a dir, participi amb força en el debat de les idees i en la vitalitat de la creació que a hores d’ara ja són necessàriament globals”, ha destacat. És amb aquesta vocació que el Govern, juntament amb l’Institut Ramon Llull, van impulsar la creació de la Fundació Ramon Llull amb seu i presidència andorrana. Una Fundació que té la virtut d’acollir institucions públiques de tots els territoris de parla catalana. “La Fundació és una eina amb moltes potencialitats al servei de la cultura i és el nostre objectiu enfortir-la i donar-li més relleu”, ha assenyalat.

Premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana: Naomi Kawase

Naomi Kawase compta amb una trajectòria brillant, amb pel·lícules que han guanyat premis a festivals com Canes, Locarno i Sant Sebastià. El Premi Carrosse d’Or, atorgat a Canes el 2009, la va consagrar com la directora amb més capacitat per “explorar els intersticis del món íntim”.

Graduada per l’Escola de Fotografia d’Osaka el 1989: ha rebut premis com el Caméra d’Or per la pel·lícula Moe no Suzaku (Canes 1997, la cineasta premiada més jove de la història del festival); Menció Especial a Visions du Réel 1999 per Somaudo Monogatari (El bosc, 1997); premi a Locarno amb Hotaru (Cuca de llum, 2000); o el Gran Premi Especial del Jurat de la 60a edició de Canes amb la imprescindible El bosc del dol (2007).

El 2010 va presentar al Festival de Sant Sebastià el documental Genpin, Premi de la FIPRESCI, una reflexió al voltant del part natural i de la relació entre plaer, infantament i mort. Consagrada com una de les grans figures del cinema nipó, es constata aquesta condició en els anys vinents amb pel·lícules com In Between Days, Aigues tranquil·les, Una pastisseria a Tokio, Cap a la llum o Viatge a Nara (Visió), entre d’altres.

Ha col·laborat amb Isaki Lacuesta. Focus Català al Festival de Cinema Internacional de Nara Dirigit per la prestigiosa cineasta Naomi Kawase, el Festival Internacional de Cinema de Nara és un dels certàmens amb més renom del país nipó, creat amb l’objectiu de donar visibilitat a les noves generacions de cineastes d’arreu del món.

La primera edició va tenir lloc el 2010 i se celebra de forma biennal. El Festival Internacional de Cinema de Nara 2020 va posar el focus en el cinema català realitzat per dones. El certamen va programar cinc llargmetratges dirigits per dones -La hija de un ladrón de Belén Funes; La innocència de Lucía Alemany; Les Perseides d’Alberto Dexeus i Ànnia Gabarró; Transoceánicas de Meritxell Colell i Lucía Vassallo; Trinta Lumes de Diana Toucedo– un curtmetratge Vaca de Marta Bayarri– i un sisè llargmetratge com a part de la competició internacional: My Mexican Bretzel de Núria Giménez.

El focus va mostrar alguns dels nous noms d’una generació de cineastes que és eminentment femenina i que ha viscut en els darrers temps l’èxit de Carla Simón, Laura Ferrés, Elena Trapé, Mar Coll, Elena Martín, Roser Aguilar, Neus Ballús o Celia Rico, entre d’altres. I amb una singularitat afegida: més enllà de directores i guionistes, aquesta nova generació ve acompanyada de joves productores, com Belén Sánchez (Un Capricho Producciones); Serrana Torres (Intropía Media); Marta Ramírez (Coming Soon); Mireia Graell (Ringo Media) o Patricia Franquesa (Gadea Films).

El Premi Ramon Llull de Promoció Internacional de la Creació Catalana premia una persona o institució estrangera que s’hagi significat l’any anterior per accions o projectes rellevants que denotin una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que hagi afavorit la seva visibilitat en l’àmbit internacional. La dotació econòmica és de 4.000 €.

Enguany, el jurat ha estat format per Vicenç Villatoro; director de la Fundació Ramon Llull; Montserrat Planelles, directora de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra; Carme Soler, assessora d’artistes i comissària a Andorra; Lluís Nacenta, director d’Hangar de Barcelona; Maria Antònia Oliver, coreògrafa i directora de l’espai de creació Eima de Mallorca; Judit Colell Pallarès, presidenta de l’Àcadèmia de Cinema català; Inés Sánchez Domingo, secretària del Patronat de la Fundació Ramon Llull.