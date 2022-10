Karting: Tony Cachafeiro fa un bon paper a Toledo i ja pensa en el regional de Múrcia

Tony Cachafeiro ha completat un cap de setmana molt positiu d’aprenentatge i familiarització amb l’equip Kart Republic, seguint les passes establertes per a arribar en forma a la pugna pel títol regional murcià de mitjans de novembre. L’objectiu per al pilot andorrà aquest cap de setmana a Recas, Toledo, era fer servir l’última ronda del Campionat Madrileny de Karting com a entrenament, i els resultats sempre restarien en segon pla en funció de la seva preparació.

Tot i això, Cachafeiro ha aconseguit avançar fins a deu rivals per a finalitzar en desena posició les dues curses de la jornada, encara que una sanció tècnica el va relegar al 15è lloc final per a la primera cursa. Aquesta és només la segona prova de Tony Cachafeiro amb l’equip Kart Republic, així que les sensacions només poden ser molt positives per al pilot andorrà, que a escasses setmanes de fer deu anys, competirà el darrer cap de setmana d’octubre al campionat de València, amb els ulls posats sempre a l’equador del novembre, quan lluitarà per a aconseguir el títol del campionat murcià de karting.