Kandinsky i una mostra del Museu de l’Art Prohibit, entre la programació del CAEE i l’Espai Caldes

Presentació del programa 2024/2025 a l’Espai Caldes i al CAEE (comuee)

El conseller de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, la responsable del departament, Anna Allué, i la responsable dels espais museístics, Aurora Baena, han presentat, aquest matí de dimarts, les diferents exposicions culturals que s’han programat al CAEE i a l’Espai Caldes des d’ara fins a l’octubre de 2025.

El conseller ha destacat que es tracta de “propostes de gran qualitat” i ha recordat que totes les exposicions són gratuïtes, el que demostra una vegada més el compromís del Comú d’Escaldes-Engordany per a apropar la cultura a tothom. En els dos espais museístics es podran veure les obres d’artistes andorrans i internacionals que han deixat empremta dins el món artístic.

En el cas de l’equipament cultural del CAEE, espai que pretén mantenir-se com a referent cultural del país, les exposicions van orientades a un públic més divers, com ara, l’escolar, familiar o turista, entre d’altres. Respecte a l’Espai Caldes, el departament de Cultura ha programat exposicions orientades a difondre l’art contemporani.





Espai Caldes

D’aquesta manera, la primera de les propostes de l’Espai Caldes arriba de la mà de l’artista andorrà, Martín Blanco, amb Dies Irae (del 14 de novembre de 2024 al 22 de febrer de 2025). Blanco presentarà una sèrie de pintures en què plasma els seus pensaments i reflexions sobre el món contemporani a través d’una particular reinterpretació de temes clàssics de l’art occidental.

Aquesta mostra donarà pas a De formes deformes, del fotògraf català Miquel Planchart (del 6 de març al 17 de maig de 2025). Planchart ensenyarà al públic la seva interpretació personal de l’aplicació de la tècnica estereoscòpica a l’hora de tractar la fotografia. En aquest cas, l’exposició es desenvoluparà en col·laboració amb l’Escola d’Art d’Andorra la Vella amb qui es configurarà un programa d’activitats.

Finalment, la tercera i última mostra que acollirà l’Espai Caldes serà La censura és la comissària. Una exposició que mostrarà obres d’artistes contemporanis importants per a reflexionar sobre els límits del món de l’art amb peces inèdites del Museu de l’Art Prohibit de Barcelona.





Centre d’Art d’Escaldes-Engordany

Pel que fa la programació del CAEE, la responsable del departament de Cultura, Anna Allué, ha destacat que l’any vinent el museu celebra el seu vintè aniversari i per a celebrar-ho “s’han programat tres exposicions molt potents”. La primera serà El color i la forma en l’obra gràfica de Vassili Kandinsky (del 4 de desembre al 8 de març), en la qual es podran veure una selecció de gravats d’un dels primers artistes abstractes més importants del segle XX. Cal afegir, que els gravats de Kandinsky van ser una part essencial del seu desenvolupament com a artista i reflecteixen el seu desig d’experimentació.

La següent exposició programada al CAEE serà, precisament, una dedicada als 20 anys del museu. Sota el títol Crear, habitar, contemplar, viure. CAEE (2005-2025), la mostra farà un repàs dels artistes que han exposat a l’espai, “però també dels ciutadans que n’han format part, perquè sense ells no té sentit”, tal com ha explicat Baena. L’exposició es durà a terme del 27 de març al 14 de juny de 2025 i també servirà com a eix vertebrador en una lectura sobre el passat, el present i el futur del CAEE.

Finalment, del 2 de juliol al 25 d’octubre de l’any vinent el CAEE rebrà l’exposició les Obres mestres del gravat renaixentista, d’Albercht Dürer, el pintor, gravador i dibuixant més important del Renaixement i una figura bàsica per a comprendre l’art del segle XV.